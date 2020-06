Facebook rachète Ready At Dawn, le studio derrière The Order : 1886 pour développer des jeux VR

Facebook vient de s’offrir le studio de jeux vidéo Ready at Dawn. Il est notamment connu pour son exclusivité PS4 The Order : 1886 et son titre VR Lone Echo. Le studio va maintenant poursuivre son travail dans le domaine de la réalité virtuelle.

Le studio californien Ready At Dawn ne vous dit peut-être rien, mais vous avez probablement entendu parler de ses jeux. Il a développé de très bonnes exclusivités PlayStation. Sur PSP, il y a eu Daxter en 2006, God of War : Chains of Olympus en 2008 et God of War : Ghost of Sparta en 2010.

Crédit : Ready At Dawn – Twitter

En 2015, Ready At Dawn s’est véritablement fait connaître grâce à The Order : 1886 sur la PlayStation 4. Ce jeu de tir en vue objective (TPS) a été apprécié par les joueurs grâce à son ambiance particulière et ses graphismes magnifiques. Néanmoins, la courte durée de vie et la simplicité globale du titre ont déçu. Ready At Dawn s’est ensuite dirigé vers la réalité virtuelle avec Lone Echo. Sorti sur l’Oculus Rift en 2017, il a reçu de bien meilleures critiques. Le deuxième opus, Lone Echo II est d’ailleurs attendu pour cette année.

Le studio Ready At Dawn se spécialise officiellement dans les jeux VR

Prenant en compte le succès de Lone Echo, le rachat de Ready At Dawn par la société mère d’Oculus n’est pas surprenant. Le géant américain l’a lui-même affirmé dans un communiqué sur le blog d’Oculus : « nous sommes extrêmement satisfaits du succès d’Echo VR ». Facebook est en train de se diriger vers le gaming. Il doit donc s’équiper de puissants alliés. En effet, Microsoft vient tout juste de signer un partenariat avec Facebook Gaming pour remplacer Mixer.

Apple refuse de distribuer Facebook Gaming sur l’App Store

Le PDG de Ready At Dawn, Ru Weerasuriya, a partagé sur Twitter que : « il y a près de 17 ans, nous avons entrepris un voyage pour construire un studio de jeux. En cours de route, nous avons innové sur les genres, les expériences, les jeux et les plateformes. Aujourd’hui, nous sommes ravis de rejoindre la famille Facebook alors que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire et continuons à poursuivre nos passions ». En effet, le studio conserve toute son indépendance, mais il bénéficie désormais du support de Facebook et d’Oculus Studios.

Nearly 17 years ago, we embarked on a journey to build a game studio. Along the way, we innovated on genres, experiences, games and platforms. Today, we’re excited to join the Facebook family as we open a new chapter in our story and continue to pursue our passions #WeAreRAD pic.twitter.com/KyaorRyPpn — Ru Weerasuriya (@Ru_Weerasuriya) June 22, 2020

Enfin, cette annonce réduit presque à néant les chances d’avoir une sequel de The Order : 1886. Le studio californien va maintenant continuer de progresser dans le domaine de la réalité virtuelle pour développer des jeux Oculus.

Source : IGN