One Piece saison 2 : cette star du cinéma ne jouera finalement pas dans la série

Les adaptations d’animes en live-action font rarement naître des productions de grande qualité. Heureusement pour les fans de One Piece, la première saison de la série Netflix a prouvé qu’il existait bien des exceptions.

Malgré les craintes liées au format et au casting, le live-action a conquis les amoureux de l’œuvre d’Eiichirō Oda comme les non-initiés à l’univers du manga. Voilà pourquoi la saison 2 de One Piece est aussi attendue. Malheureusement, elle se fera sans cette actrice que le public réclamait à cor et à cri.

Jamie Lee Curtis ne jouera pas dans la saison 2 de One Piece

Jamie Lee Curtis exprime publiquement sa volonté de jouer dans la série One Piece de Netflix depuis très longtemps. La star américaine allait jusqu’à faire un appel du pied à la production sur Instagram afin qu’elle lui attribue le rôle du Dr. Kureha.

Sa détermination et celle du public s’est avérée payante, puisque Netflix et Tomorrow Studios ont commencé à travailler avec Jamie Lee Curtis sur son interprétation du personnage. Finalement, Becky Clements, présidente de Tomorrow Studios, révèle que l’actrice ne rejoindra pas le casting de la deuxième saison de One Piece.

« Elle adore la série. Elle a trop de films et de séries télévisées en cours de production pour que nos dates puissent être respectées. Elle voulait vraiment le faire, mais elle a des contrats en première position, et c’est devenu compliqué », révèle-t-elle à Deadline.

Becky Clements rassure les fans déçus en indiquant qu’une « personne incroyable » joue le Dr.Kureha dans cette saison 2 de One Piece. Le tournage de celle-ci s’achèvera en décembre prochain avant qu’une longue période de post-production démarre en raison du nombre important d’effets spéciaux que comptent les prochains épisodes.

Une sortie en fin d’année 2025 semble envisageable, mais demeure certainement la perspective la plus optimiste. Rappelons que le live-action One Piece, sur lequel Eiichirō Oda occupe les postes de consultant scénaristique et producteur exécutif, pourrait durer six saisons. Netflix travaille aussi sur un spin-off de One Piece nommé Monsters : L’enfer du dragon volant aux 103 passions.