One Piece : un trailer épique et une date de sortie pour le spin-off Monsters

Le 31 août 2023, la série live-action One Piece arrivait enfin sur Netflix après des années d’attente. Malgré l’inquiétude de la communauté, le show s’est montré largement à la hauteur du manga d’Eiichiro Oda. Un succès qui a poussé Netflix a planché rapidement sur une saison 2 de One Piece.

À l’époque, il ne s’agissait que du début de l’histoire entre la plateforme de SVOD et l’œuvre culte. Depuis le 15 janvier (après un petit retard de 48 heures) Netflix diffuse l’arc Egghead de One Piece, qui débute à partir de l’épisode 1089. En plus de cela, la plateforme va bientôt diffuser un spin-off de l’anime dont on vient d’apprendre la date de sortie.

Netflix vient juste d’annoncer la date de sortie du spin-off de One Piece nommé MONSTERS : L’enfer du dragon volant aux 103 passions. Le programme arrivera le 21 janvier prochain en simulcast sur la plateforme ainsi que sur ADN, spécialiste de la diffusion d’animes.

Rappelons qu’il s’agit d’une adaptation d’un manga écrit par Eiichiro Oda en personne et sorti en 1994. Nous y suivrons l’histoire du samouraï Ryuma, l’ancêtre de Zoro, des années avant l’histoire de Luffy. L’épéiste dont le nom est certainement inspiré de Sakamoto Ryōma, un samouraï japonais qui a réellement existé, devra lutter face à un immense dragon qui apparaît en ville.

L’ancêtre de Roronoa Zoro, Ryuma et son rival Shirano…



MONSTERS : L’enfer du dragon volant aux 103 passions, adapté de l’histoire courte de Eiichiro Oda, le 21 janvier. pic.twitter.com/QaAamsgWrP — Netflix France (@NetflixFR) January 14, 2024

Comme on peut le voir dans la bande-annonce partagée par Netflix, le réalisateur du spin-off de One Piece est Park-Sung Hoo, connu pour son travail sur le film Jujutsu Kaisen 0. On ne sait pas encore combien d’épisodes durera la série. Rappelons qu’en plus de la diffusion de MONSTERS : L’enfer du dragon volant aux 103 passions, Netflix a aussi un certain The One Piece dans les tuyaux.

Il s’agit d’un remake de l’anime original produit par Wit Studio. L’entreprise a conçu une vingtaine d’épisodes de L’Attaque des Titans ainsi que Spy × Family, mais également la première saison de Vinland Saga. De bon augure pour les fans.

Quoi qu’il en soit, Netflix frappe très fort en diffusant le spin-off de One Piece en simulcast. Généralement, ce sont les plateformes comme Crunchyroll et ADN qui s’octroient ce privilège. On sent que le géant américain de la SVOD compte bien surfer sur la popularité de One Piece depuis la diffusion de la série live-action l’été dernier.