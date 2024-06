One UI 6.1 est la dernière grosse mise à jour de ces Samsung Galaxy

Samsung ferme le tuyau des mises à jour sur ses Galaxy A52, A52 5G et A52s, conformément à sa politique. Les trois smartphones devront à l’avenir se contenter de One UI 6.1. Ils continueront toutefois à recevoir des mises à jour de sécurité pendant un certain temps.

One UI 6.1 est désormais disponible sur la gamme Galaxy A52 composée des trois modèles suivants : Galaxy A52, Galaxy A52 5G et Galaxy A52s. Cette nouvelle itération apporte plusieurs fonctionnalités intéressantes (accélération ou ralentissement de certaines parties des vidéos, copier un sujet à partir d’une image pour le coller dans une autre, options de protection de la batterie). Il s’agit toutefois de la dernière mise à jour notable du système d’exploitation.

A l’avenir, il n’y aura plus d’autres mises à jour qui apporteront de nouvelles fonctionnalités. Seuls des correctifs de sécurité seront publiés. Depuis 2022, Samsung assure pourtant quatre mises à niveau majeures d’Android pour ses flagships et ses téléphones de milieu de gamme. Mais les A52 ont été lancés sur le marché en 2021, époque à laquelle le constructeur s’était engagé à fournir seulement trois mises à niveau majeures d’Android.

Galaxy A52 : il n’y aura plus de grosse mise à jour

Lors de leur sortie, les trois modèles étaient préchargés avec Android 11 et One UI 3. Trois versions d’Android et de la surcouche de Samsung se sont ensuite succédées. Le constructeur a donc tenu ses engagements. Les mises à jour de sécurité seront publiées tous les trois mois sur les Galaxy A52 et A52 5G ; et ce pendant au moins un an, anticipe Sam Mobile. De son côté, le Galaxy A52 aura droit à une mise à jour de sécurité chaque mois. Lorsque le support s’arrêtera, vous pourrez par exemple vous rabattre sur le Galaxy A55 que nous avons testé ici.

Pour rappel, Samsung a acté récemment la fin du support pour les Galaxy A51 5G, A41 et M01. Ces derniers ne recevront donc plus de mises à jour de sécurité et seront donc plus vulnérables aux attaques. En avril, le fabricant sud-coréen avait mis fin aux mises à jour de sécurité mensuelles sur les Galaxy S20. Ces derniers recevront désormais des correctifs sur un rythme trimestriel.