OnePlus 13 : lancement international officiel du nouveau fleuron surpuissant avec un modèle 13R plus abordable

Après son lancement en Chine en fin d’année 2024, la sortie internationale du nouveau OnePlus 13 est actée, et elle s’accompagne d’un modèle 13R puissant à un prix plus abordable.

Crédit : Science & Knowledge / YouTube

OnePlus a pris les devants dans la course aux nouveaux smartphones, devançant Samsung et sa gamme Galaxy S25 prévue pour le 22 janvier. Et comme son concurrent, des fuites ont ponctué l’année 2024 en attendant le lancement officiel. C’est tout d’abord l’écran qui a suscité le plus d’intérêt, alors que le OnePlus 12 venait à peine de trouver ses marques sur le marché européen. Puis ce fut au tour de la batterie de faire l’objet de nombreuses rumeurs, puis du processeur.

Bien entendu, le smartphone était déjà disponible en Chine depuis novembre 2024, nous savions donc déjà à quoi nous attendre. Pour le marché européen et donc français, le OnePlus 13 se décline en 3 coloris, Midnight Ocean, Black Eclipse et Artic Dawn, inaugurant des textures et des matériaux inédits, pour un toucher différent. Il possède aussi des certifications IP65 et IP69 pour l’étanchéité et un écran OLED de 6,82 pouces affichant en 2K. C’est surtout le processeur Snapdragon 8 Elite qui propulse le smartphone chinois sur le haut du podium, c’est d’ailleurs le même processeur qui équipera aussi les Samsung Galaxy S25.

Au niveau du système, il sera équipé de la surcouche OxygenOS 15 basée sur Android 15, avec intégration de l’IA afin d’améliorer la productivité et la créativité, notamment au niveau de la retouche d’image.

L’appareil photo reste aussi l’un des atouts majeurs du OnePlus 13 avec un triple capteur à l’arrière de 50 Mpx, grâce à son partenariat avec Hasselblad. La batterie de 6 000 mAh est confirmée avec une recharge rapide filaire et une sans-fil, et l’appareil prend en charge la 5G, le wifi 7 et le Bluetooth 5.4.

OnePlus 13R : de la puissance à un prix abordable

Le OnePlus 13R, successeur du OnePlus 12R, s’inspire de son design, dans des dimensions légèrement plus petites. Il affiche des performances et des composants plus qu’honorables, et donc le tarif aussi en bénéficie.

Il est certifié IP64 pour la résistance à l’eau et la poussière, profite d’un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et d’un processeur Snapdragon 8 Gen 3. Il intègre un capteur Sony IMX906 de 50 Mpx et un téléobjectif de 50 Mpx. Disposant de la même batterie de 6 000 mAh que le OnePLus 13, il n’offre toutefois pas la recharge sans fil.

Comme indiqué plus haut, le prix fait la différence, avec le OnePlus 13 disponible dès 1029 euros pour la version 256 Go, contre 769 euros pour le OnePlus 13R pour la même version.