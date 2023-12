OnePlus 12 : date de sortie, prix, fiche technique, tout ce qu’il faut savoir

Le OnePlus 12, qui a récemment été présenté en Chine, est attendu pour janvier 2024 à l’international. Si sa sortie en France reste incertaine, on espère toutefois voir ce smartphone arriver chez nous. En effet, le successeur du OnePlus 11, dont les qualités indéniables ont convaincu la rédaction, met la barre encore plus haut en proposant une fiche technique très ambitieuse. Voici ce que l’on sait à propos des caractéristiques du futur téléphone haut de gamme, qui promet énormément sur le papier, comme ses prédécesseurs.

Le OnePlus 12 a été officialisé le 5 décembre 2023 en Chine, soit le lendemain de l’évènement de célébration organisé par la marque pour célébrer ses 10 ans. Comme à l’accoutumée, le constructeur réserve d’abord ses produits au marché chinois, avant de les exporter à l’international.

La date de sortie mondiale du smartphone est quant à elle prévue pour le 23 janvier 2024, soit un mois avant l’ouverture du Mobile World Congress de Barcelone. Alexander Vanderhaeghe, responsable régional OnePlus pour le Benelux, a confirmé l’échéance en dévoilant la date de la conférence de lancement du flagship en Europe, qui est fixée au 23 janvier. Il se pourrait que le OnePlus 12R soit également lancé en même temps.

Le OnePlus 12 serait donc l’un des tout premiers modèles de smartphones premium à voir le jour en 2024. De surcroît, il sortirait en avance par rapport à son prédécesseur. En effet, le OnePlus 11 était arrivé le 16 février 2023 en France. Toutefois, il est pour l’heure impossible de dire si le OnePlus 12 sera commercialisé en France. En effet, selon certaines rumeurs, il se pourrait que OnePlus cesse ses activités en France ; à l’instar du fabricant Oppo, qui a récemment quitté le marché.

💰 Quel sera le prix du OnePlus 12 ?

Voici les prix des différentes déclinaisons du OnePlus 12 pratiqués sur le marché chinois :

12 Go de RAM et 256 Go : 4 299 ¥ = 561 €

16 Go de RAM et 512 Go : 4 799 ¥ = 626 €

16 Go de RAM et 1 To : 5 299 ¥ = 691 €

24 Go de RAM et 1 To : 5 799 ¥ = 756 €

Nous ne connaissons pas encore les prix en vigueur sur le marché européen, mais il est très probable que ceux-ci augmentent, notamment à cause des taxes. Par ailleurs, cela serait peu probable de voir un smartphone commercialisé en dessous du prix de son prédécesseur, étant donné toutes les améliorations qu’il apporte. Pour rappel, voici les tarifs de lancement pratiqués par la marque pour son OnePlus 11 :

8 Go de RAM et 128 Go : 849 €

16 Go de RAM et 256 Go : 919 €

Smartphone OnePlus 11 5G (8/128 Go) RueDuCommerce 671.80€

Back Market 686€

Fnac 694.07€

Cdiscount 740.53€

Amazon 759.37€ Smartphone OnePlus 11 5G (16/256 Go) Cdiscount 649.99€

RueDuCommerce 700€

Fnac 709€

Back Market 749€

Amazon 895.08€

À lire > OnePlus 11 5G : où acheter le smartphone au meilleur prix ?

🔎 Récapitulatif des caractéristiques techniques du OnePlus 12

Nous avons rassemblé toutes les caractéristiques techniques du OnePlus 12 dans le tableau suivant, afin de vous permettre de les visualiser d’un simple coup d’œil.

Dimensions 163.3 x 75.8 x 9.2 mm Poids 220 g Écran AMOLED LTPO 6,82″ – 1 à 120 Hz – QHD+ (3168 x 1440 pixels – 2K) – 510 ppp – 4 500 nits Système d’exploitation OxygenOS 14 (basé sur Android 14) Soc Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive (RAM) 12, 16 ou 24 Go LPDDR5X Capacité de stockage 256, 512 Go ou 1 To UFS 4.0 Appareils photo arrière 50 + 48 + 64 Mpx Appareil photo avant 32 Mpx Batterie 5400 mAh Puissance de charge 100 W (filaire) et 50 W (sans-fil) Connectivité USB-C, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Indice d’étanchéité IP65 Prix Inconnu en France

🤳 Quel design pour le OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 reprend globalement l’esthétique de son prédécesseur, mais se dote d’un énorme bloc photo circulaire au dos comme on peut le voir sur ces photos officielles.

Concernant le bloc photo à l’arrière, le flash est désormais placé en dehors du bloc photo, dans le coin supérieur gauche du carré noir qui lie la bulle à la tranche. D’autre part, les bordures du smartphone sont plus fines que sur le modèle précédent. Le poinçon du capteur à selfie a pour sa part été déplacé du coin supérieur gauche au milieu du téléphone.

OnePlus a également déplacé le curseur d’alerte de son smartphone sur la tranche gauche. Ce dernier, habituellement placé à droite sur les smartphones de la marque, permet à l’utilisateur d’alterner entre les modes silencieux et sonnerie.

Le constructeur a justifié ce changement dans un communiqué de presse officiel, en expliquant que ce nouveau placement vise à optimiser les performances en jeu. En effet, le OnePlus 12 accueillera désormais à cet endroit une meilleure antenne de jeu, qui offrira une amélioration du signal de l’ordre de 3 dB, et une réduction de 15 % de la latence.

Le OnePlus 12 se décline en trois coloris : le vert, le noir et le blanc. Quant au matériau utilisé, le téléphone profite d’un châssis en verre minéral et de tranches en aluminium. Pour ce qui est de ses dimensions, le smartphone est un peu plus grand que son prédécesseur (163.3 x 75.8 x 9.2 mm), et aussi un peu plus lourd, puisqu’il pèse 220 grammes.

Concernant l’étanchéité, le smartphone est certifié IP65. Autrement dit, le modèle est totalement étanche à la poussière, mais ne peut pas être immergé complètement dans l’eau. Il résiste ainsi seulement aux projections d’eau, et peut de ce fait être utilisé sans problème sous la pluie.

Toutefois, les premiers utilisateurs chinois du OnePlus 12 se plaignent déjà de soucis de conception. En effet, selon eux, un espace entre le capteur photo et la vitre arrière du téléphone viendrait remettre en cause l’étanchéité du smartphone.

À lire > Meilleurs Smartphones OnePlus : quel modèle acheter en 2023 ?

📱 Quel écran pour le OnePlus 12 ?

Le smartphone profite d’un écran AMOLED aux bords incurvés de 6,82 pouces de diagonale, conçu par la société chinoise BOE. La dalle offre une définition en QHD+ (2K), avec une définition de 3168 x 1440 pixels et une résolution de 510 ppp. Elle est par ailleurs compatible avec les standards Dolby Vision et HDR10+, qui promettent une qualité d’affichage exceptionnelle.

La fluidité est également au rendez-vous sur l’écran du OnePlus 12 qui justifie d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, grâce à la technologie LTPO. Enfin, le smartphone haut de gamme profite d’une dalle extrêmement lumineuse avec un pic à 4 500 nits. Cette dernière profite également d’un scintillement réduit avec une gradation PWM de 2160 Hz, qui permet de limiter la fatigue oculaire. Pour finir, ce bel afficheur est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

À lire > OnePlus remplace votre écran à vie mais il y a une mauvaise nouvelle.

⚙️ Quelles sont les performances du OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 profite du dernier Soc de Qualcomm, qui promet des performances détonantes. Le Snapdragon 8 Gen 3 est ici accompagné de 12, 16 ou 24 Go de RAM LPDDR5X et propose une capacité de stockage de 256, 512 Go ou 1 To en UFS 4.0.

Si la version à 24 Go de mémoire vive peut paraître démesurée, il faut savoir que des smartphones tels que le OnePlus Ace Pro 2 proposent déjà une telle quantité de RAM, voire plus. Côté GPU, le smartphone profite de la puce graphique Adreno 750.

Avec de telles caractéristiques, le smartphone a les armes pour tenir tête aux smartphones haut de gamme tels que les Galaxy S24 et iPhone 15, en offrant une expérience irréprochable aussi bien en multitâche qu’en jeu. Le OnePlus 12 profite de surcroît de la surcouche OxygenOS 14, basée sur Android 14.

À en croire les premiers benchmarks, les performances du smartphone écrasent celles des cadors du marché. En effet, le OnePlus 12 a obtenu un score de 2 333 033 points, laissant loin derrière les iPhone 15 Pro et Samsung Galaxy S23 Ultra, qui ont obtenu respectivement 1 544 724 points et 1 226 598 points sur le test AnTuTu.

Le nouveau modèle de la marque profite également des dernière normes en date en matière de connectivité sans-fil, puisqu’il prend en charge le Wi-Fi 7 Dual-Band, ainsi que le Bluetooth 5.4.

À lire > Les smartphones OnePlus ont désormais le droit à 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de correctifs.

🔋 Qu’en est-il de l’autonomie du OnePlus 12 ?

Bien que nous ne sachons pas encore à quoi nous attendre concernant les performances du OnePlus 12 en matière d’autonomie, les spécificités techniques de la batterie du smartphone sont quant à elles connues. Le prochain fleuron de la marque chinoise embarque un accumulateur d’une capacité de 5400 mAh, ce qui est peu commun sur le marché.

Cette grosse batterie devrait permettre au smartphone haut de gamme de proposer une autonomie encore plus confortable que le modèle précédent, qui est équipé d’un accumulateur de 5000 mAh.

© OnePlus

En plus de cela, le Soc Snapdragon 8 Gen 3 pourrait contribuer à augmenter l’efficacité énergétique du smartphone, comme cela est actuellement le cas du Snapdragon 8 Gen 2. Concernant la recharge du OnePlus 12, ce dernier est compatible avec la charge rapide filaire à 100 W. Le smartphone peut être complètement rechargé en moins d’une demi-heure, et compte également sur une charge sans-fil jusqu’à 50 W.

📸 Quel équipement photo pour le OnePlus 12 ?

Le OnePlus 12 embarque un triple capteur arrière en partenariat avec Hasselblad, fabricant suédois d’appareils photographiques. Au vu des caractéristiques de chaque capteur, le OnePlus 12 profite d’une amélioration significative en photo par rapport au modèle précédent :

Un capteur grand-angle de 50 Mpx avec OIS, équivalent 23 mm ( f/1,6 ) ;

avec OIS, équivalent 23 mm ( ) ; Un module ultra grand-angle de 48 Mpx , équivalent 14 mm ( f/2,2 ) ;

, équivalent 14 mm ( ) ; Un téléobjectif périscopique X3 de 64 Mpx avec OIS, équivalent 70 mm (f/2,6).

Il faut noter que l’objectif principal gagne en luminosité par rapport au modèle précédent. L’ultra grand-angle peut par ailleurs gérer les prises de vue macro. Quant au téléobjectif x3, il offre également la possibilité de zoomer jusqu’à 6 fois sans perdre en qualité, contrairement au zoom numérique qui utilise des algorithmes. De cette manière, il est possible de capter un maximum de détails, même de loin !

Le smartphone profite par ailleurs d’un zoom numérique x120. L’îlot circulaire embarque également un flash LED. À l’avant, le smartphone profite d’un capteur à selfies de 32 Mpx ouvrant à f/2,4. Pour ce qui est de la prise de vidéos, le OnePlus 12 est capable de filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde, ainsi qu’en 4K jusqu’à 60 images par seconde.