OnePlus 8 Pro : le capteur photo infrarouge en voit trop, il est temporairement désactivé

Il fallait s’y attendre. La fonctionnalité inédite du OnePlus 8 Pro allait bien évidemment finir par causer des problèmes. Si vous n’avez pas suivi l’actualité high-tech ces derniers jours, des internautes ont découvert que l’appareil photo du OnePlus 8 Pro propose un filtre à couleur. Celui-ci permet de capturer des clichés sous le mode « photochrome », c’est-à-dire que le capteur infrarouge de l’appareil réussit à voir sous certaines surfaces qui apparaissent opaques à l’œil nu. On vous l’accorde, cette vision à la Superman semble amusante et donne envie de photographier toutes les surfaces opaques à proximité (manettes de jeu, télécommandes, écran d’ordinateur, etc.). Seulement voilà, comme vous vous en doutez déjà, des personnes se sont rendues compte que leur OnePlus 8 Pro pouvait voir sous certains types de vêtements.

Le capteur infrarouge voit au travers de certains vêtements

Lewis Hilsenteger de la chaîne YouTube « Unbox Therapy » spécialisée dans les produits high-tech, et particulièrement les smartphones, a testé cette nouvelle fonctionnalité. Une fois le filtre couleur activé, les images prennent une teinte cuivrée . L’intérieur de certains objets aux surfaces sombres se laisse alors apercevoir. Lewis Hilsenteger l’a vérifié avec 4 appareils : deux télécommandes, une manette Nintendo Switch Pro et un boîtier Apple TV. Comme il affirme lui-même s’en être aperçu, beaucoup d’internautes se demandaient sur les réseaux sociaux si le OnePlus 8 Pro pouvait voir à travers les vêtements. Ce à quoi il a déclaré : « on a le sentiment que, si c’est possible ou si c’est trop puissant, OnePlus va devoir agir puisqu’il peut y avoir des problèmes de confidentialité ».

Effectivement, le capteur infrarouge peut réussir à voir sous certains vêtements. Dans la vidéo, Lewis a placé une boîte d’iPhone sous un tee-shirt noir simple. La caméra a réussi à détecter la forme du téléphone imprimée sur la boîte. Le problème de cette technologie est qu’elle pourrait potentiellement donner lieu à des fins perverses et dépravées. Bien évidemment, la majorité des utilisateurs du OnePlus 8 Pro l’aurait seulement utilisé pour s’amuser avec les objets du quotidien. Il y a cependant une poignée d’individus qui s’en serait servie pour porter atteinte à la vie privée des autres.

OnePlus se doit de rectifier la situation

La marque OnePlus s’est donc publiquement excusée sur Weibo, un microblog chinois. Le capteur photo infrarouge sera désactivé dans la prochaine mise à jour d’ici une semaine en Chine. Ce devrait être environ le même délai pour les autres régions du monde. Néanmoins, désactiver une fonctionnalité propre au OnePlus 8 Pro alors que les utilisateurs ont déboursé une somme plus importante pour se l’offrir, c’est un peu moyen comme geste commercial. Le constructeur chinois a tout de même précisé qu’il allait travailler dessus afin de pouvoir le réactiver en sécurité dans quelque temps.

