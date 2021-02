OnePlus 9 et 9 Pro : de nouvelles caractéristiques en fuite, le chargeur 65W sera bien inclus dans la boite

Les deux smartphones devraient bientôt être disponibles à la vente en France, puisque leur présentation officielle est prévue pour le mois de mars.

OnePlus 9 Pro photo volée – Crédit : Dave2D

D’après les informations de TechDroider, le OnePlus 9 (LE2117) sera propulsé par le Snapdragon 888, qui sera épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone disposera d’un écran 6,55 pouces FHD+ (1080 x 2400) 402 ppp. Tout comme le OnePlus 8T avant lui, le OnePlus 9 proposera un taux de rafraichissement d’écran de 120 Hz.

Côté photo, le OnePlus 9 sera équipé d’une caméra principale de 48 MP et de deux autres caméras encore inconnues. Sur la face avant, on devrait retrouver une caméra selfie de 16 MP. Le smartphone sera alimenté par une batterie de 4500 mAh, compatible avec la recharge rapide 65W introduite sur le OnePlus 8T. Enfin, celui-ci serait compatible avec la recharge sans fil, alors que celle-ci était jusqu’à présent réservée aux modèles Pro.

Selon TechDroider, contrairement à Samsung et Apple, OnePlus ne supprimera pas l’adaptateur secteur de la boîte. La plupart de ces caractéristiques techniques avaient été corroborées par la prise en main du prototype du OnePlus 9.

Can Confirm, 65W Charger inside the Box. — TechDroider (@techdroider) February 19, 2021

OnePlus 9 Pro : le smartphone haut de gamme emprunte une fonctionnalité du Galaxy S21 Ultra

Contrairement au OnePlus 9, il disposera d’un écran 6,7 pouces QHD+ 120 Hz. Selon Max Jambor, un autre leaker réputé, le OnePlus 9 Pro profitera d’un écran LTPO, tout comme le Galaxy S21 Ultra. Cette caractéristique technique permet à l’écran d’offre un taux de rafraichissement adaptatif qui varie de 10 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché, pour économiser de la batterie. En outre, il sera alimenté par la même batterie de 4500 mAh et la même recharge rapide de 65W.

Pour la partie photo, on sait que OnePlus a conclu un partenariat avec Hasselblad, cependant, nous n’avions jusqu’alors aucune information sur les capteurs qui seront disponibles. Selon Max Jambor, le OnePlus 9 Pro pourrait être équipé d’un IMX789 et non d’un IMX766 comme l’OPPO Find X3 Pro. Avec de telles spécifications, OnePlus pourrait rapidement rattraper son retard accumulé sur ses concurrents en photo.

