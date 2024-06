OnePlus tease une nouvelle technologie de batterie, une fuite révèle tout

OnePlus a une nouvelle technologie de batteries pour smartphones à dévoiler, dont on connait déjà le nom : Glacier. Le fabricant de téléphones a teasé la présentation à venir, quand un leaker bien connu est venu dévoiler une partie de son contenu sur Weibo.

Si les batteries de voitures électriques se sont grandement améliorées ces dernières années, du côté des smartphones c’est la stagnation. Les batteries restent de l’ordre de 5000 mAh pour la plupart des modèles, voire moins. L’amélioration de la consommation énergétique des puces, telles que le Snapdragon 8 Gen 3, permettent une meilleure autonomie, mais les batteries en elle-mêmes restent similaires.

OnePlus promet de changer la donne avec une nouvelle technologie intitulée Glacier. Conçue en collaboration avec le géant chinois des batteries CATL, ce nouveau type de batterie promet de meilleures performances et une densité énergétique accrue, pour un poids et un volume contenus.

Que promet la technologie de batterie Glacier de OnePlus ?

Dans une série d’annonces sur Weibo, le réseau social chinois, OnePlus affirme que c’est le début d’une nouvelle ère pour les batteries. Rien que ça. Sans surprise, ces nouvelles batteries hautes performances seront tout d’abord disponibles dans ses téléphones premium. Selon l’entreprise, ses clients seront totalement débarrassé de l’anxiété liée à l’autonomie de leur téléphone et n’auront plus à le charger aussi régulièrement.

Le concepteur de l’excellent OnePlus 12 compte présenter cette nouvelle technologie ce jeudi 20 juin. En amont de cette présentation, le leaker réputé Digital Chat Station vient nous en dire davantage sur ce qu’on peut attendre des batteries Glacier.

Un leaker nous en dit plus sur les batteries Glacier de OnePlus

Dans un post également sur Weibo, il affirme que cette technologie se trouvera d’abord dans le OnePlus Ace 3 Pro. Le futur smartphone serait équipé d’une énorme batterie de 6100 mAh. Pourtant la taille de la batterie serait contenue, avec une épaisseur de seulement 8 mm. Malheureusement, les modèles Ace Pro sont généralement indisponibles en France.

En outre, notre traduction du chinois réalisée à l’aide de Deepl indique que la batterie est conçue à l’aide d’un “nouveau matériau négatif silicium-carbone“, avec un “processus de noyau électrique mis à niveau“. Ces améliorations permettrait une charge rapide de 100W, permettant de charger la batterie à 100 % en seulement quelques minutes.

D’autres modèles de OnePlus suivront, selon le leaker. Il pourrait s’agir évidemment du prochain flagship du fabricant chinois. Une précédente fuite indiquait déjà que le OnePlus 13 intègrerait une grande batterie de 6000 mAh. Nous spéculions alors que “l’intégration d’un tel accumulateur pourrait rendre les smartphones légèrement plus lourds que leurs prédécesseurs.” En tenant compte de cette nouvelle technologie de batterie Glacier, ce n’est plus aussi certain.