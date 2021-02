OPPO Find X3 Pro : la sortie imminente du smartphone est confirmée par Google

L’OPPO Find X3 Pro sera le smartphone le plus haut de gamme du fabricant chinois en 2021. D’après les récentes fuites, celui-ci serait attendu pour le mois de mars, et une liste de Google a confirmé l’arrivée imminente ainsi que le nom officiel du smartphone.

En effet, le smartphone est apparu dans la liste des appareils supportant ARCore de Google, sa plateforme pour concevoir des applications en réalité augmentée.

OPPO Find X3 Pro design – Crédit : Evan Blass

L’arrivée de l’OPPO Find X3 Pro sur le marché n’est plus un secret pour personne. Le célèbre leaker Evan Blass avait déjà dévoilé les rendus officiels du smartphone haut de gamme atypique, avant de finalement dévoiler les images officielles, qui viennent probablement du département marketing d’OPPO.

Jusqu’à présent, le smartphone n’était connu que par ses numéros de modèle PEEM00 et CPH2173, respectivement pour la version chinoise et internationale. Cependant, nous avons maintenant la confirmation grâce à la liste de Google que le smartphone sera bien nommé Find X3 Pro.

Que sait-on de l’OPPO Find X3 Pro ?

L’OPPO Find X3 Pro disposera d’un écran QHD+ de 6,7 pouces 10-bit compatible avec la technologie LTPO. Ainsi, tout comme le Galaxy S21 Ultra, il sera capable de faire varier son rafraichissement d’écran de 10 Hz à 120 Hz, pour réduire la consommation énergétique.

De plus, on sait que le smartphone haut de gamme sera équipé d’un Snapdragon 888 de Qualcomm, qui lui a permis d’atteindre les 770 000 points sur AnTuTu. Comme l’année dernière, on devrait retrouver jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’OPPO Find X3 Pro sera alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide 65 W.

Au dos, le smartphone disposera de quatre caméras, dont une paire d’appareils grand et ultra-large de 50 MP Sony IMX766, un téléobjectif de 13 MP avec un zoom 2X ainsi qu’un objectif macro dédié très impressionnant qui permettrait un grossissement de 25X.

Sur la liste ARCore, on peut également découvrir un mystérieux OPPO F19 Pro+, une gamme qui n’a pas reçu de nouveau membre depuis un certain temps. On peut également noter l’absence des OPPO Find X3, Find X3 Lite et Find X3 Neo, qui seront probablement rajoutés plus tard. La présentation du smartphone serait prévue pour le mois de mars. Nous n’aurions donc pas longtemps à attendre avant de savoir si ces caractéristiques techniques se confirment ou non.

Source : AR Core