Le Bluetooth 6.0 est enfin sorti, la PS5 Pro est officiellement confirmée : c’est le récap’ !

Tous les matins, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Hier, on découvrait la vulnérabilité de certains smartphones Galaxy, la fin de la la gratuité sur les autoroutes belges, et que Arrowhead retardait la mise à jour de Helldivers 2 attendue par la communauté. Ce samedi, c’est Bluetooth, PS5 Pro, et Android 16. Bonne lecture et à demain pour le récap’ de la semaine !

Android 16 pourrait voir une refonte du panneau des notifications

Crédit : Tom’s Guide avec le générateur d’images Copilot

Nous sommes encore à quelques semaines de la sortie d’Android 15, pourtant les premières nouvelles sur son successeur commencent déjà à émerger. Parmi les changements retenus pour la version 16 de son système d’exploitation mobile, Google aurait prévu une refonte complète d’un élément crucial de nos smartphones : le panneau d’affichage des notifications et des paramètres rapides. En décortiquant la dernière bêta de l’OS, il est possible d’activer une nouvelle version avec deux panneaux différents dédiés. Pour plus de détails, c’est dans l’article.

Sony officialise subtilement la PS5 Pro

DR

Pour le trentième anniversaire de la marque PlayStation, Sony a posté une image sur ses réseaux sociaux et sur son blog. Celle-ci montre les consoles et les accessoires PlayStation lancés lors des trois dernières décennies. En y prêtant attention, on constate la présence d’une machine inédite. Au premier regard, on pourrait penser qu’il s’agit simplement de la PS5 Slim. Mais son design coïncide avec une fuite récente. Le doute n’est plus permis, il s’agit bel et bien du premier teasing de la nouvelle console de Sony. Pour rappel, Dealabs révélait il y a quelques jours une image supposée de la face avant de la PS5 Pro. Comme sur le visuel de Sony, la console arbore un design proche de celui de la PS5 Slim avec toutefois trois démarcations au milieu.

Le Bluetooth 6.0 est disponible avec une flopée d’améliorations

Crédit : Envato

La norme Bluetooth 6.0 est disponible ! Comme on peut s’y attendre, ce passage à une nouvelle grande version apporte un tas d’améliorations significatives. L’annonce officielle du Bluetooth Special Interest Group (SIG), qui compte parmi ses membres des entreprises telles qu’Intel, Apple et Google, met en lumière la fluidité avec laquelle nos appareils pourront désormais interagir. Cette mise à jour met surtout l’accent sur le filtrage et l’efficacité des communications entre appareils Bluetooth. Ainsi, les appareils employant le protocole mis à jour ne communiquent entre eux que lorsqu’ils en ont vraiment besoin, évitant ainsi la transmission de données inutiles.