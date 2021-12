Oppo Find X4 Pro : voici à quoi pourrait ressembler le smartphone avec deux écrans

Découvert par LetsGoDigital, le brevet de conception déposé en Chine et également auprès de la base de données mondiale des conceptions de l’Office mondial de la propriété intellectuelle pour une protection mondiale contient 48 images, dont 18 en couleur, d’un nouveau smartphone Oppo doté d’une caméra sous l’écran et d’un deuxième écran à l’arrière.

OPPO Find X4 Pro – Crédit : LetsGoDigital

Le smartphone breveté dispose d’un double écran, mais il ne ressemble pas aux autres smartphones déjà dotés de cette fonctionnalité tels que le Xiaomi Mi 11 Ultra. En effet, il dispose de l’écran principal à l’avant, tandis que l’écran secondaire est presque de la même taille que le module de caméra carré. Selon le brevet, l’écran secondaire affiche l’heure et diverses notifications telles que les messages et les alertes d’appels manqués.

L’Oppo Find X4 Pro pourrait utiliser une caméra sous l’écran

D’après le brevet, l’Oppo Find X4 Pro pourrait utiliser une caméra sous l’écran. En effet, aucune caméra n’est visible à l’avant pour les selfies, ce qui suggère qu’Oppo pourrait enfin utiliser cette technologie. Cela fait maintenant plusieurs années que le fabricant chinois planche sur cette technologie, puisqu’il avait dévoilé un premier prototype en 2019. Oppo avait ensuite donné davantage de détails concernant la dernière itération de sa caméra sous l’écran, affirmant qu’elle n’impacterait pas l’affichage.

Plusieurs smartphones haut de gamme utilisent déjà une caméra sous l’écran, dont notamment les ZTE Axon 20 et 30, le Xiaomi MIX 4 ou encore le récent Galaxy Z Fold 3 pliant de Samsung. Il serait tout de même étonnant de voir Oppo utiliser cette technologie, puisqu’on sait que le prochain OnePlus 10 Pro utilisera lui un poinçon dans l’écran pour la caméra frontale. Puisqu’Oppo et OnePlus ont récemment fusionné leur département R&D, on s’attend plutôt à ce que les deux fabricants commencent à utiliser la technologie à la même période.

OPPO devrait officiellement présenter son Find X4 Pro au début de l’année prochaine, et celui-ci devrait arriver à la fin du premier trimestre en France ou au deuxième trimestre. Pour rappel, l’Oppo Find X3 Pro que nous avions pu tester était arrivé le 11 mars 2021. Cependant, mais il avait fallu attendre quelques semaines supplémentaires avant qu’il ne soit disponible dans notre pays.

Source : LetsGoDigital