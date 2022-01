OPPO Find X5 Lite : on sait tout du smartphone avant sa sortie en France

OPPO s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de smartphones, les Find X5. Celle-ci comprendra plusieurs smartphones à différents segments de prix, et le plus abordable ne sera autre que le Find X5 Lite.

Avant sa sortie en France, le leaker @Sudhanshu1414 sur Twitter a remarque que l’OPPO Find X5 Lite avait été certifié par un organisme européen, et qu’il s’agissait en fait du même smartphone que l’OPPO Reno6 5G, sorti en Chine à la fin de l’année dernière.

OPPO Reno7 / Find X5 Lite – Crédit : OPPO

Puisque l’OPPO Reno6 5G et l’OPPO Find X5 Lite sont identiques et vendus sur deux marchés différents avec un nom différent, nous savons déjà tout du smartphone avant sa sortie officielle. Le Find X5 Lite succèdera directement au Find X3 Lite, que nous avions pu tester au début de l’année dernière.

Le smartphone chinois est propulsé par un Snapdragon 778G de Qualcomm, et est donc compatible avec les bandes réseau 5G. Il sera épaulé par un minimum de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On retrouve à l’avant un écran AMOLED FHD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz, comme le modèle précédent.

Une batterie un peu plus grande et une partie photo allégée

Selon les spécifications de l’OPPO Reno6 5G, le nouveau Find X5 Lite serait alimenté par une batterie de 4500 mAh, soit 200 mAh de plus que sur le Find X3 Lite. La batterie est toujours compatible avec la recharge rapide filaire 65 W. OPPO a vraisemblablement pu augmenter la taille de la batterie en abandonnant un des capteurs photo du smartphone, puisque le nouveau modèle utilise une configuration à 3 caméras.

A l’arrière, on retrouvera un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. OPPO a donc fait le choix d’abandonner le capteur noir et blanc Portrait de 2 MP, dont l’utilité était souvent remise en question par la communauté. Tout comme le modèle précédent, nous avons donc affaire à un smartphone équilibré mais pas surpuissant. Il ne vient pas révolutionner la gamme d’OPPO, puisque par rapport au Find X3 Lite, le Find X5 Lite n’embarque qu’une batterie un peu plus grande et un processeur plus puissant.

Pour rappel, le Find X3 Lite avait été lancé à 449 euros en France, il se pourrait donc que la nouvelle génération soit lancée à un prix similaire. En attendant qu’OPPO en dise plus sur le sujet, nous avons déjà pu apercevoir le design atypique du Find X5 Pro, le smartphone haut de gamme du fabricant chinois pour 2022.

Source : @Sudhanshu1414