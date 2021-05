Test Oppo Find X3 Lite : et si vous achetiez un bon smartphone à prix honnête ?

Avec le Find X3 Lite, Oppo s’adresse au plus grand nombre. Ce smartphone se veut performant et efficace sur tous les points sans être une bête de course. Le smartphone de Madame Toutlemonde en somme.

8/10 Oppo Find X3 Lite 449€ > Auchan On aime Un smartphone équilibré

Des photos au rendu naturel

Un écran 90 Hz ( et bien calibré)

La charge ultra rapide

Une prise minijack On n’aime pas Coque fragile

Pas de charge sans fil

Un seul haut-parleur Verdict : Avec le Find X3 Lite, Oppo a su comprendre les besoins des consommateurs. Un smartphone bien construit, sans fioritures, suffisamment performant et assez bon dans tous les domaines. Il n’est pas exempt de défauts, mention pour sa coque fragile, mais à aucun moment nous n’avons trouvé de point négatif rédhibitoire. Difficile à croire, mais en fait c’est un bon smartphone tout simplement. Quant à son prix, on pourra trouver plus performant avec un modèle de 2020. Il dispose d’un processeur vieillissant, mais qui tient encore la route. Surtout, ce dernier manie à merveille les algorithme photo en plein jour avec un rendu époustouflant pour le prix. plus

Le Find X3 Lite, c’est la version à prix serré du haut de gamme d’Oppo. Nous avons testé ce Find X3 Pro que nous avons tout particulièrement apprécié. Le Find X3 Lite reprend sa philosophie tout en présentant des caractéristiques bien plus modestes, mais pas pour autant dénuées d’intérêt.

Cela passe notamment par un prix bien plus abordable que le fer de lance de la marque chinoise, lequel s’établit à 1159 €. De son côté, le Find X3 Lite est lancé à 449 €. Une chute vertigineuse qui se fait par quelques concessions, notamment au niveau du processeur. À l’instar du Reno5 5G, sa version chinoise, le Find X3 Lite est basé sur un Snapdragon 765G, un processeur de milieu de gamme que l’on retrouve chez un peu tous les constructeurs. Même Google avait jeté son dévolu dessus pour son dernier Pixel 5.

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2021 ?

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le Find X3 Lite serait donc plutôt un milieu de gamme. D’ailleurs, si l’on en croit une étude de GFK parue début 2020, les Français dépensent en moyenne 420 € pour l’achat de leur smartphone. Une somme déjà rondelette que vise directement le Find X3 Lite. Si le Find X3 Pro peut faire rêver les foules, c’est en réalité vers le X3 Lite que se tournera le plus grand nombre. Aussi, sommes-nous curieux de voir ce qu’Oppo peut proposer en 2021 pour ce tarif.

Autant il est aisé de bourrer de technologies un smartphone à plus de 1000 €, en faire entrer un maximum dans un appareil plus modeste est un exercice bien plus délicat.

Prix et disponibilité

En 2021, Oppo propose son Find X3 Pro à 1149 €, son Find X3 Neo à 799 € et son Find X3 Lite à 449 €. Ce dernier est le seul à présenter le même prix que son homologue 2020, le Find X2 Lite. La version Pro a perdu 50 € alors que le X3 Neo se négocie 100 € plus cher.

Pour 449 €, Oppo offre un quatuor de capteurs arrière, un grand écran Amoled 90 Hz, une charge 65 Watts ou encore le fameux Snapdragon 765G et 8 Go de RAM. Des données alléchantes sur le papier. Mais il faut cependant se souvenir que le Find X2 Lite était lui-même sorti avec ce même couple processeur/mémoire vive. Un an plus tard, on pourrait craindre à une recette réchauffée. Laissons tout de même sa chance au produit, tant le processeur de Qualcomm s’avère être un bon élève.

Deux finitions sont disponibles :

Oppo Find X3 Lite 8 Go / 128 Go noir (brillant)

Oppo Find X3 Lite 8 Go / 128 Go bleu (mat)

Côté concurrence, le Find X3 Lite n’affronte pas la génération 2020 à base de 765G. Ceux-ci ont vu leur prix chuter au fil des mois. En l’absence de modèles similaires pour le moment, on aurait plus tendance à le mettre face à des smartphones plus haut de gamme sortis il y a quelques mois et disponibles entre 400 et 500 € aujourd’hui. On pense notamment aux Realme X50 Pro 5G et Xiaomi Mi 10T, deux smartphones haut de gamme de 2020 accueillant le Snapdragon 865, plus performant. Dans ce match, Oppo doit miser sur ses à côtés et innovations qui pourront faire la différence.

Un design soigné, mais fragile

À l’instar du Find X3 Neo, le Lite ne reprend pas le design du X3 Pro. Les lignes travaillées à l’extrême restent l’apanage du très haut de gamme de la marque chinoise. Pour autant, le petit dernier de la gamme n’est pas délaissé.

Son format est plus compact que les deux autres (159,1 x 73,4 x 7,9 mm). De quelques millimètres, il est même plus petit que le Find X2 Lite. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais le taux d’occupation de l’écran a été amélioré. Aussi, on gagne même en surface d’affichage. De 6,4 pouces sur le X2 Lite, on arrive à 6,43 pouces sur son successeur. Il est toujours agréable d’avoir un smartphone qui maximise son écran sans faire gonfler ses mensurations.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La prise en main n’en est que plus confortable. Utilisant le Find X3 Pro au quotidien, j’apprécie ce X3 Lite qui tient dans la poche sans dépasser et surtout qui s’avère bien plus léger. Comptez 172 grammes sur la balance. Contrairement à son grand-frère, le Find X3 Lite est cependant pourvu de plus larges bords noirs, bien qu’ils aient été diminués entre deux générations, comme vu plus haut. Oppo a aussi harmonisé le visuel de l’ensemble de sa gamme. Exit le capteur avant en forme de goutte d’eau. Le X3 Lite profite d’un capteur au format pin, en haut à gauche de son écran. Comme d’habitude, il ne nous a pas du tout gênés, que ce soit en jeu ou en regardant des films et séries.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La disposition des boutons est classique : le volume à gauche, le bouton d’allumage à droite. Précisons qu’Oppo permet d’utiliser le bouton de volume comme accès rapide, depuis la sortie de ColorOS 11.

Sur la tranche inférieure, on découvre une sortie minijack, une rareté en 2021 qui plaira aux amoureux des casques filaires. A côté de lui, on trouve un haut-parleur, le seul et unique de ce smartphone. Pas de stéréo ici, dommage.

Ajoutons que le capteur d’empreinte est situé sous l’écran. Il réagit assez vite, mais nous avons eu quelques échecs de reconnaissance durant notre test. Dernière précision, les vibrations au toucher se font particulièrement bien ressentir, ce qui est particulièrement agréable. Bien entendu, cela reste à la discrétion de chacun.

À l’arrière, on a un dos en plastique et non en verre. La fiche technique précise qu’il s’agit d’un revêtement polymère multi-couche. Malgré tout, le rendu s’avère particulièrement agréable à l’usage, pour peu que l’on ne redoute pas les traces de doigts. Notre modèle a une finition noire brillante qui les accroche tout particulièrement. À noter qu’Oppo propose une version bleue à effet sablé, et donc mate.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En revanche, on ne peut se réjouir autant de la solidité du plastique utilisé ici. Sans coque, il ne résistera pas à un séjour dans une poche, frotté à des clés. Dans notre cas, une large rayure s’est rapidement dessinée dessus. À protéger avec une coque ou à laisser loin de tout objet métallique, donc.

Enfin, ce dos accueille le module photo arrière du Find X3 Lite. Se composant de quatre capteurs et d’un flash, il est assez large, disposé sur la hauteur. Son épaisseur n’est pas trop importante. L’effet culbuto est limité, lorsqu’il est utilisé à plat.

L’écran du Find X3 Lite est presque parfait

L’écran du Find X3 Lite est une grande dalle Amoled de 6,43 pouces. Elle bénéficie par définition d’un contraste infini. Oppo l’équipe d’un rafraîchissement à 90 Hz que l’on apprécie tout particulièrement puisqu’il avait brillé par son absence sur le modèle de 2020, le Find X2 Lite. En l’espace d’un an, les fréquences plus élevées que le 60 Hz se sont démocratisées et se retrouvent désormais sur des smartphones plus modestes. Une excellente nouvelle pour les consommateurs, tant cela apporte en confort visuel.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Deux modes de colorimétrie sont proposées dans les options du Find X3 Lite : Doux et Vive. Nous les avons tous les deux mesurés par l’intermédiaire de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus. Les résultats ne sont pas parfaits, mais cohérents dans l’ensemble. Comprendre qu’il n’y a rien de rédhibitoire.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Les amateurs de colorimétrie naturelle devront se tourner vers le mode Doux. Celui-ci affiche un excellent DeltaE Moyen de 1,7. Pour rappel, en dessous de 3, l’oeil humain est trompé. Le mode vif est en revanche moins précis avec un DeltaE Moyen de 3,5. Rien de grave pour autant, on reste proche des clous. En regardant les résultats dans le détail, on s’aperçoit que ce décalage colorimétrique est même voulu par Oppo. Trois teintes fluo (jaune, rouge et vert) ont été intentionnellement boostées, de quoi offrir un rendu colorimétrique plus éclatant, plus agréable à l’oeil, mais aussi légèrement moins juste.

La luminosité maximale est bonne dans les deux cas. On est à plus de 400 cd/m2. Cela signifie que l’on peut utiliser son smartphone en terrasse sans crainte de ne rien voir sur son écran.

Doux Vive Luminosité max 455 cd/m2 445 cd/m2 DeltaE moyen 1,7 3,5 Contraste infini infini Température des couleurs 7164K 7156K Résultats du test de l’écran du Find X3 Lite

Le point négatif arrive avec la température des couleurs. Quel que soit le mode, nous l’avons mesuré à plus de 7100K. La valeur cible de 6500K est dépassée. Le blanc tire donc sur le bleu. Néanmoins, Oppo offre gentiment une parade avec un réglage du point blanc, permettant de corriger le tir manuellement.

En définitive, on valide l’écran du Find X3 Lite bien qu’il faille venir corriger la température des couleurs pour avoir une expérience optimale.

Le Find X3 Lite est suffisant pour tous les usages, hors jeux gourmands

À l’intérieur du Find X3 Lite, on trouve un Snapdragon 765G. Ce modèle compatible 5G est une pièce de choix pour les smartphones de milieu de gamme actuellement. Même Google a jeté son dévolu dessus pour son dernier Pixel 5, un choix que nous avions d’ailleurs critiqué lors de son test, compte tenu du prix de son téléphone. Cependant, s’agissant du Find X3 Lite à 449 €, cette option est bien plus compréhensible. Le Snapdragon 765G est accompagné ici de 8 Go de mémoire vive. Un duo équilibré qui ne vous lâchera pas dans toutes vos tâches quotidiennes. Ajoutons que, moins puissante qu’un Snapdragon 865, 870 ou 888, cette puce de Qualcomm sait aussi préserver au maximum votre autonomie.

Côté utilisation, nous n’avons rencontré aucun ralentissement lors de notre test du Find X3 Lite. 765G, le « G » étant pour gamer, Oppo ajoute son fameux menu « Espace jeu », accessible directement en jeu. Il permet de couper les notifications, de régler la sensibilité du toucher ou encore d’opter pour différents modes de performances.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Ils sont au nombre de trois : joueur Pro, équilibré et économie d’énergie. Nous les avons chacun éprouvés sur Genshin Impact, toutes options graphiques au maximum. Le 60 fps était activé, mais il n’a servi à rien. Le jeu de miHoYo est trop gourmand pour le petit smartphone. En mode Pro, on a environ 40 fps, avec quelques chutes de framerate. Aucune aberration visuelle cependant. Le mode équilibré est sensiblement identique. En revanche, en économie d’énergie, on peine à avoir du 30 fps et les chutes de framerate sont légion. Idem pour l’effet de traînée qui s’invite à chaque fois que la caméra tourne. Le mieux reste encore de baisser la qualité graphique de Genshin Impact. Pour info, son paramètre recommandé pour le Find X3 Lite est « Faible ». Pour comparaison, on se rapproche alors d’un Zelda Breath of the Wild en nomade.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Nous avons également passé le Find X3 Lite à la moulinette des benchmarks. Sur Geekbench, il récolte 611 points en single core et 1828 points en multi core. Des résultats qui le placent sous le Mi 9T Pro de Xiaomi et son Snapdragon 855 de 2019 et au niveau du OnePlus Nord avec lequel il partage la même configuration. Même son de cloche sous 3DMark avec 1680 points au test Wild Life.

Le Find X3 Pro n’est pas un foudre de guerre, mais il est suffisamment équilibré pour plaire au plus grand nombre en répondant à 95% des usages. Seuls les joueurs acharnés ou les monteurs sur mobile n’y trouveront pas leur compte.

Une photo étonnement naturelle

Oppo garnit son Find X3 Lite d’un quatuor de capteurs. Ceux-ci sont rassemblés à l’arrière dans un module rectangulaire assez compact et ressortant assez peu de la coque. Point de design aussi léché que celui du Find X3 Pro, mais la finition demeure correcte.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le capteur principal est un OVB64B. De 64 mégapixels, on le retrouve notamment sur le Realme 8, le OnePlus Nord N10 ou encore le G100 de Motorola. On part avec un bon a priori, ce capteur ayant été reconnu pour ses performances en plein jour, moins en mode nuit. Nous allons vérifier cela sur le Find X3 Lite. À noter également que ses trois autres capteurs semblent identiques à ceux du OnePlus Nord N10.

Ultra grand-angle de 8 Mpx (f/2.2)

Macro de 2 Mpx (f/2.4)

Capteur noir et blanc portrait de 2 Mpx (f/2.4)

Pas de zoom optique sur ce modèle. Celui-ci est réservé aux X3 Neo et Pro. Comme d’habitude, nous sommes partis en balade pour éprouver ces différents capteurs. Comme maître étalon, nous avons opposé le Find X3 Lite à son grand-frère, le Find X3 Pro.

En plein jour, le capteur de 64 mégapixels (utilisé dans ce mode) fait des merveilles. Sur cette fresque, on a un rendu aussi bien sur le X3 Lite que sur le Pro. Les couleurs sont très bien respectées dans les deux cas. Mieux encore, le Lite tire son épingle du jeu avec une meilleure définition, le capteur principal du X3 Pro étant de 50 Mpx. En résulte un rendu encore plus net et précis. Bravo.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

L’ultra grand-angle est de bonne tenue également. On a cependant une image bien plus contrastée avec le Find X3 Pro. Les zones sombres sont plus bouchées sur le X3 Lite. Une petite correction aurait été bien ici.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Même constat sur cette scène de rue. Là, un autre problème s’invite, le manque de précision de l’ultra grand-angle qui gère mal la netteté de son rendu. Exploitable pour de la photo de réseaux sociaux, mais pas plus.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le capteur principal du Find X3 Lite rattrape le coup ici. Le résultat est probant, bien qu’il subsiste un certain manque de détail. Mais pour le prix du X3 Lite, on ne peut difficilement demander plus. Surtout, on lui reconnaît encore ici sa justesse colorimétrique qui retranscrit ce que voit l’oeil.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Pas de zoom optique sur le Find X3 Lite, comme dit plus haut. Et malgré tout, son zoom numérique se révèle tout à fait performant. Certes, un lissage est appliqué sur les textures, mais jusqu’en x5 il est tout à fait exploitable.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Le mode portrait n’a quant à lui rien à envier au Find X3 Pro. Les contours sont bien dessinés. Il peut se perdre dans les zones encombrées, comme les herbes ici, mais rien que l’on n’aurait pas avec un smartphone plus haut de gamme. Remettons une pièce sur la colorimétrie qui une fois de plus se révèle moins flatteuse à l’oeil que celle du X3 Pro, mais bien plus fidèle aussi.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

En mode macro, le Find X3 Lite se défend, mais est loin derrière le Find X3 Pro. Le résultat est plus proche, mieux défini et plus détaillé sur ce dernier. Disons que le macro du X3 Lite a le mérite d’exister, sans plus.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

De nuit, c’est plus compliqué. Ici, on a une scène intérieure que le Find X3 Pro laisse plus dans le noir, tout en préservant au maximum sa netteté. A contrario, le Lite booste sa luminosité quitte à gâcher la photo par un bruit envahissant et en perdant toute cohérence colorimétrique.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Avec une source d’éclairage plus importante, le smartphone d’Oppo retrouve des couleurs. Certes, l’image est moins lumineuse que celle du Find X3 Pro, mais aussi plus naturelle. Détail ou réalisme, il faut choisir son camp.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Notre dernier cliché est du même acabit. On préfère la lune du Find X3 Pro qui offre un meilleur travail sur les nuages qui l’entourent bien que la teinte ne soit pas exacte.

Oppo Find X3 Lite – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Oppo Find X3 Pro – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

La partie selfie est en cours de réalisation. Une mise à jour sera ajoutée ultérieurement.

Une autonomie correcte et une charge ultra rapide

Sous ses mensurations plutôt compactes, le Find X3 Lite parvient tout de même à embarquer une batterie de 4300 mAh. Celle-ci ne peut pas être chargée par induction. En revanche, elle est compatible avec la charge (très) rapide Super Vooc 2.0 à 65 Watts. De 0 à 100 %, la charge ne prend alors qu’un peu plus de 30 minutes. Un véritable coup de fouet. Inconvénient, elle ne fonctionne qu’avec le chargeur d’origine qui est particulièrement imposant.

Mais on pourra sans souci s’en passer durant une journée puisque l’autonomie du Find X3 Lite est de bonne tenue. Elle permet de tenir une journée classique sans encombre en mixant réseaux sociaux, Web, un peu de jeu et quelques épisodes sur Netflix. En somme, nous n’avons eu besoin de le charger qu’en nous couchant (tard). En activant le mode sombre et en coupant le 90 Hz, on peut espérer tenir près de deux jours dans une utilisation standard.