OPPO Find X5 : des rendus dévoilent son design et la forme unique de son bloc photo

Seulement quelques jours après l’annonce officielle de l’OPPO Find N qui est le tout premier smartphone pliable de la marque, le prochain flagship chinois fait déjà parler de lui. L’OPPO Find X5 (ou X5 Pro puisque son nom n’est pas encore confirmé) est attendu pour 2022. Il sera le successeur du Find X3 Pro que nous avons testé plus tôt cette année. En effet, OPPO pourrait faire l’impasse sur le Find X4 puisque le chiffre quatre est synonyme de porte-malheur dans certains pays d’Asie. Cette superstition est particulièrement présente en Chine.

Rendu de l’OPPO Find X5 – Crédit : OnLeaks via Prepp

Le leaker Steve Hemmerstoffer, plus connu sous son pseudo « @OnLeaks », a partagé plusieurs rendus de l’OPPO Find X5 via le site Prepp. Dans l’ensemble, le design du prochain smartphone est similaire à celui de l’OPPO Find X3 Pro. Néanmoins, sa face arrière aurait une grosse différence. Il s’agit du bloc photo de l’appareil qui adopterait une forme unique, selon les images en fuite.

L’OPPO Find X5 aurait un bloc photo unique qui marque l’absence du microscope du Find X3 Pro

À l’avant, l’OPPO Find X5 ressemblerait à son prédécesseur avec un grand écran incurvé et le poinçon de la caméra frontale dans le coin supérieur gauche. La différence entre le Find X5 et le Find X3 Pro se remarque immédiatement à l’arrière. Au lieu d’avoir un bloc photo rectangulaire traditionnel, l’OPPO Find X5 adopterait un bloc photo unique encore jamais vu dans les modèles de la marque. Il aurait une forme plus allongée avec une arrête en diagonale pour probablement donner une impression de fluidité.

Rendu de l’OPPO Find X5 – Crédit : OnLeaks via Prepp

De plus, le bloc photo du Find X5 n’aurait que trois caméras au lieu des quatre du Find X3 Pro. La marque chinoise aurait-elle donc abandonné l’objectif microscope capable de grossir en x30 ou x60 ? Nous ne pouvons pas encore le savoir, mais ce n’est pas impossible.

Il y a seulement quelques jours, un brevet de conception déposé par OPPO dévoilait un smartphone avec deux écrans et une caméra sous l’écran à l’avant pour les selfies. Ce design ne sera donc peut-être pas utilisé sur le flagship de 2022, mais sur le prochain. Enfin, l’OPPO Find X5 qui s’appellera probablement Find X5 Pro serait équipé du Snapdragon 8 Gen 1. Le smartphone n’a pas encore de date de sortie officielle, mais son annonce est attendue pour mars 2022.

Source : Android Central