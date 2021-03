OPPO Find X3 Neo et Lite : des smartphones équilibrés mais pas surpuissants

Les smartphones succèdent directement aux Find X2 Neo et Find X2 Lite de 2020, qui étaient tous deux des smartphones très convaincants dans leurs segments respectifs.

OPPO Find X3 Neo et Lite – Crédit : OPPO

Depuis quelques semaines maintenant, beaucoup de caractéristiques techniques des Find X3 Neo et Lite ont fuité sur la toile. Le Find X3 Neo est un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme de 2020. Il est propulsé par un Snapdragon 865 comme le Find X2 Pro de l’année dernière. La puce est épaulée par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne non extensible.

OPPO Find X3 Neo – Crédit : Tom’s Guide France

Le Find X3 Neo propose un écran incurvé 6,55 pouces OLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. L’écran est certifié HDR10+, ce qui lui permet d’atteindre une luminosité maximale de 1100 nits. Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge filaire SuperVOOC 2.0 de 65 W. Il faudra compter environ 35 minutes pour recharger entièrement l’appareil. Cependant, contrairement au Find X3 Pro, il faudra se passer de la charge sans fil.

Côté photo, le Find X3 Neo propose une configuration à 4 capteurs 50 MP + 16 MP + 13 MP + 2 MP. Le premier est l’IMX 766 comme sur le Find X3 Pro. On retrouve également un capteur ultra grand-angle, un téléobjectif permettant un zoom optique 2X ainsi qu’un objectif macro. À l’avant, un capteur de 32 MP est logé dans un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran.

OPPO Find X3 Neo – Crédit : Tom’s Guide France

Enfin, le smartphone pourra compter sur un double haut-parleur stéréo ainsi que d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Le Find X3 Neo sera proposé à un prix de 799 euros pour sa version 256 Go. Il sera disponible en deux coloris : Noir Starlight et Argent galactique.

OPPO Find X3 Lite : un milieu de gamme solide, mais qui ne bouleversera pas le marché

OPPO Find X3 Lite – Crédit : Tom’s Guide France

Le Find X3 Lite reprend les codes du Find X3 Neo, mais la fiche technique est revue à la baisse. En effet, le smartphone sera propulsé par un Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. Il faut également se contenter d’un seul haut parleur, mais il conserve le capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

L’écran plat 6,43 pouces est lui aussi OLED FULL HD+ (2400 x 1080 pixels) compatible 90 Hz, mais propose une moins bonne qualité d’affichage que son grand frère. En effet, il n’est pas compatible HDR10+ et ne monte qu’à un maximum de 750 nits. Enfin, il pourra compter sur une batterie plus petite de 4300 mAh, mais toujours compatible avec la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W.

OPPO Find X3 Lite – Crédit : Tom’s Guide France

La partie photo se veut également plus modeste, puisque le smartphone disposera d’un capteur grand-angle de 64 MP, d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur N&B Portrait de 2 MP. À l’avant, on retrouve le même capteur de 32 MP que le Find X3 Neo.

Tout comme le Find X2 Lite, le Find X3 Lite est lancé au prix de 449 euros en Noir étoilé et Bleu Astral. Il propose une fiche technique très similaire au OnePlus Nord que nous avions pu tester, qui est sorti 50 euros moins cher l’année dernière.

Les deux boites des smartphones comprendront un chargeur adapté à la puissance maximale de recharge disponible. On retrouvera également des écouteurs, un câble, un film de protection ainsi qu’une coque de protection.

Source : OPPO