OPPO : il faudra attendre 2022 pour la première tablette

OPPO a fait beaucoup parler depuis la fuite d’informations au sujet de la sortie d’une tablette en août dernier. La marque serait en effet en train de préparer son lancement sur ce marché. Si le constructeur n’a jamais infirmé cette rumeur, il semblerait qu’il se concentre sur ses téléphones portables pour le moment. Et plus particulièrement sur les modèles innovateurs avec écrans pliables, enroulables. Néanmoins, les bruits de couloirs nous laissent entendre qu’OPPO est bien en préparation d’un système d’exploitation adapté aux tablettes.

L’apparence supossée de la tablette d’Oppo – Crédit : @digitalchatstation sur weibo.com

Avec Color Os version tablette, nous devrions nous attendre à un écran principal dont la présentation se rapprocherait de celle d’un laptop. Il est aussi question d’une intégration poussée pour le possesseur d’un téléphone portable OPPO, ainsi que des accessoires. Mais les informations restent partielles. Avec si peu d’éléments, nous peinons encore à imaginer cet appareil. Et cela semble cohérent avec l’immaturité supposée de ce projet d’OPPO. Aucune annonce officielle n’a encore été produite. Seules les rumeurs nous laissent penser à un lancement pour 2022.

À lire aussi > OPPO Reno6 Pro 5G : un smartphone aux spécifications premium

OPPO continue à innover

S’il n’est donc pas encore complètement sûr que ces tablettes OPPO voient le jour, nous savons déjà que le constructeur veut rester dans la course à l’innovation. Arrivé en ce début d’année, le très réussi OPPO X 2021 avec écran OLED enroulable ne sera pas le dernier du genre. Notons par ailleurs qu’une fois déroulé, son écran 7.4 pouces se rapproche fortement de la taille d’une tablette. Serait-ce donc à terme le marché le plus porteur ?

Les priorités d’OPPO sont peut-être à l’image d’un marché de la téléphonie et de la tablette tendant à fusionner aujourd’hui. Et notre jeune constructeur chinois surprend par ses capacités d’innovation, se rapprochant rapidement de ses concurrents haut de gamme. Ses dernières sorties smartphones ont en effet surpris les consommateurs par leur qualité. Et en matière de prix, OPPO reste très compétitif. La marque vient notamment de réduire le prix du modèle OPPO Find X3 Neo à 599 euros . C’est tout de même 200 euros de moins.

Source : Notebook check