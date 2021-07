OPPO : vous pourrez bientôt étendre virtuellement la mémoire vive de votre smartphone

Le fabricant chinois de smartphones Oppo a introduit une technologie d’expansion de la RAM nommée « Memory Expansion Technology ». Le but est d’utiliser la mémoire virtuelle pour compenser les limitations matérielles sur les modèles les plus abordables.

Grâce à cette nouvelle technologie d’expansion de la RAM, vous pourrez créer jusqu’à 7 Go de mémoire vive virtuelle en utilisant le stockage interne de votre téléphone. Cependant, celle-ci n’est pas aussi rapide que la véritable RAM.

OPPO Reno 5 Pro+ – Crédit : Digital Chat Station / Weibo

Grâce à cette technologie, il serait facile pour les utilisateurs d’OPPO de convertir le stockage inutilisé en RAM. Ce ne sera pas une fonctionnalité permanente, puisqu’il sera possible de retrouver l’intégralité de sa mémoire de stockage en la désactivant. Elle devrait permettre aux modèles les plus abordables de profiter de meilleures performances en utilisation multitâche.

De plus, il serait également possible d’améliorer les performances de certains jeux qui demandent beaucoup de mémoire vive. Il s’agit essentiellement de la même idée que la mémoire virtuelle de Windows ou les technologies d’échange de mémoire vive de Linux.

Il faut garder à l’esprit que l’extension de la RAM se fait au détriment de la mémoire de stockage interne. Donc, si vous manquez d’espace de stockage sur votre téléphone, il vous sera impossible de profiter de cette augmentation de la RAM.

Tous les smartphones d’OPPO ne sont pas compatibles

Pour l’instant, tous les smartphones d’OPPO ne sont pas compatibles, puisqu’OPPO n’a déployé cette fonctionnalité que sur la série OPPO Reno 5, l’OPPO A94 que nous avions pu tester ou encore l’OPPO A74 dont le prix a chuté de 50 euros sur Amazon. De plus, la fonctionnalité n’est pas disponible sur tous les marchés, puisque seuls Singapour, le Moyen-Orient et l’Afrique semblent concernés. Cependant, on imagine qu’elle sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs en France si les premiers tests sont concluants.

Une fois que les utilisateurs auront téléchargé la mise à jour, ils seront en mesure d’étendre votre RAM jusqu’à 7 Go de plus que ce qui est déjà disponible. Selon Oppo, il y aura trois niveaux différents d’ajustement. Les utilisateurs devront se rendre dans la section « À propos du téléphone » et appuyer sur l’option RAM pour accéder à la fonctionnalité d’extension de mémoire vive. Certains des concurrents d’OPPO comme Vivo, Realme ou Xiaomi proposent déjà une fonctionnalité similaire sur leurs propres appareils.

Source : phonearena