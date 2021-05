Test Oppo A94 5G : le smartphone endurant, performant et abordable que l’on attendait

8/10 Oppo A94 5G 359,00€ > Boulanger On aime Ecran OLED

Compatible 5G

Bonnes performances

Bonne autonomie

Qualité photo de jour

Prise casque

Dos mate

Charge assez rapide 30 watt

Filtres photo originaux On n’aime pas Fréquence de rafraichissement de 60 Hz

Son mono

Qualité photo de nuit Verdict : Le Oppo A94 5G présente un équipement complet et équilibré, qui apporte une bonne polyvalence, suffisamment de performances et une bonne autonomie (avec une recharge relativement rapide !). Et malgré une panoplie de capteurs photo plutôt modeste, les clichés réalisés s’avèrent satisfaisants et peuvent être agrémentés très facilement d’effets spéciaux originaux. Bref, compte tenu de son prix, le smartphone est à considérer sérieusement. plus

En complément de ses smartphones haut de gamme, de la série Find X (lire notre test du Oppo Find F3 Pro) et des modèles Reno de milieu de gamme (lire notre test du Reno 4 pro), le constructeur Oppo a récemment annoncé trois nouveaux modèles de sa série A. Il s’agit de smartphones d’entrée de gamme et pourtant compatibles avec la technologie 5G. Ainsi, les Oppo A54 et Oppo A74 sont deux modèles qui ne diffèrent que par leur quantité de mémoire vive et leur capacité de stockage (4/64 Go pour le A54 et 6/128 Go pour le A74). Ils sont proposés respectivement à 259,90 € et 299,90 €.

Le troisième modèle, qui est l’objet de ce test, est le plus sophistiqué. C’est le Oppo A94 5G, qui est vendu au prix unique 359,90 €, avec 8 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage.

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2021 ?

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Parmi ses concurrents proches, on peut citer le OnePlus Nord, lancé l’été 2020 et encore en vente pour 369 € (en version 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage) sur le site du constructeur et sur Amazon (lire notre test du OnePlus Nord). Les points forts de ce modèle résident dans l’intégration du processeur Qualcomm Snapdragon 765G, d’un écran OLED pouvant fonctionner en mode 90 Hz et d’un appareil photo grand angle pour les selfies. En revanche, il n’est équipé ni d’une prise casque ni d’un lecteur de cartes mémoire microSD. Pour le reste, il dispose des mêmes capteurs photo que le Oppo A94 5G et d’une batterie quasiment identique, qui se recharge lui aussi avec un adaptateur de 30 watt (lire notre test du OnePlus Nord).

OnePlus Nord – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

On trouve également le Samsung Galaxy A42, qui intègre un écran OLED un peu plus grand (6,6 pouces contre 6,4 pouces), mais en 60 Hz (comme le Oppo A94 5G donc) et ne supportant qu’une définition assez limitée (1600 x 720 pixels). Le reste de l’équipement est composé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750, de mêmes capteurs photo que le Oppo A95 5G, et d’une batterie de plus grosse capacité (5000 mAh contre 4310 mAh). Il présente en revanche l’inconvénient de ne supporter qu’une charge assez lente, de 15 watt seulement… Le Samsung Galaxy A42 est proposé à 379 € en version 4 / 128 Go (lire le test du Samsung Galaxy A42 de nos confrères de Phonandroid).

Un design mate peu salissant

Le Oppo A94 5G est disponible en deux coloris : noir ou violet. C’est ce dernier modèle que le constructeur nous a fait parvenir. Son dos affiche un dégradé qui part du bleu (en haut) pour arriver au violet. Le revêtement mate et lisse (pas granuleux) n’est pas glissant et retient assez peu les traces de doigts (moins par exemple que le dos brillant de l’Asus Zenfone 8 Flip que nous avons récemment testé).

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Avec un poids de seulement 173 g, le Oppo A94 5G est léger. Et il ne mesure que 16 x 7,3 x 0,8 cm. Sur sa tranche droite, figure le bouton de démarrage.

Les deux touches de réglage du volume sont quant à elles placées sur le côté gauche, à côté du tiroir pouvant contenir en même temps deux cartes SIM et une carte mémoire microSD.

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Au bas du smartphone, on retrouve le quatuor traditionnel : prise casque, micro, prise USB C et le haut-parleur (l’unique puisque le son est délivré en mono). Pour les communications sans fil, le smartphone est compatible Bluetooth 5.1 et Wi-Fi ac (ou Wi-Fi 5) seulement (pas de Wi-Fi 6, ou Wi-Fi ax).

Le capteur d’empreintes digitales est pour sa part placé directement sous la dalle OLED. Il est également possible d’activer une option de reconnaissance du visage de l’utilisateur pour déverrouiller le smartphone encore plus rapidement.

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Un affichage OLED sans prétention

Le OPPO A94 5G est équipé d’un écran de 6,4 pouces, sur lequel on peut apercevoir un minuscule poinçon, qui abrite le capteur photo frontal. Les images sont affichées en mode Full HD+, soit 2400 x 1080 pixels.

Contrairement au OnePlus Nord, la fréquence de rafraichissement maximale supportée n’est que de 60 Hz. C’est plutôt dommage, si vous passez beaucoup de temps à parcourir les réseaux sociaux ou les fil d’actualité. Dans ces deux cas de figure, le confort visuel aurait pu être renforcé par un mode 90 Hz, qui aurait fluidifié les défilements d’écrans.

Grâce à la technologie OLED, le Oppo A94 5G délivre de superbes couleurs et des noirs parfaits, d’une profondeur abyssale, avec donc un taux de contraste quasiment infini.

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La luminosité maximale que nous avons mesurée à l’aide de notre sonde X-Rite i1Display Pro Plus s’élève à 518 nits, ce qui est plutôt bien ! C’est d’ailleurs cohérent avec les valeurs annoncées par le constructeur : 430 en moyenne, avec un pic à 600 nits.

En revanche, la température moyenne des couleurs est de 7644 K, ce qui s’avère assez éloigné de la valeur de 6500 K, qui représente un affichage neutre. En l’occurrence, l’affichage tire donc légèrement vers le bleu.

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Heureusement, chacun à la possibilité d’affiner ce réglage dans les paramètres d’affichage du système d’exploitation Android 11, qui est pour l’occasion agrémenté de la surcouche ColorOS 11 de Oppo. En effet, il est très facile de passer d’un affichage neutre (réglage par défaut de la température des couleurs de l’écran), à des couleurs plus jaunâtres ou bleuâtres, selon ses préférences.

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

La dernière mesure réalisée concerne le Delta E moyen. Pour l’écran du Oppo A94 5G, la valeur moyenne de ce dernier est de 3,6. Cela traduit le fait quels couleurs affichées sont peu fidèles aux teintes théoriques optimales. En l’occurrence, ce sont certaines couleurs, comme le vert, le bleu ou encore le jaune, qui pèchent puisqu’elles sont sensiblement éloignées des couleurs idéales…

De belles photos, agrémentées d’effets spéciaux intéressants

Le Oppo A94 5G est doté de quatre capteurs photo arrières. Le premier, le capteur principal, a une définition de 48 mégapixels et une focale de 25 mm. Par défaut, ses clichés sont réalisés en 12 mégapixels, car le capteur exploite la technique du Quad Pixel Binning, qui consiste à combiner quatre pixels pour n’en former qu’un, qui recueille ainsi plus de lumière afin obtenir de meilleurs résultats lorsque la luminosité ambiante est limitée (de nuit en particulier).

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En l’absence de capteur doté d’un téléobjectif avec un véritable zoom optique, il est possible d’activer deux niveaux de zoom numérique (2x et 5x).

Lorsque la luminosité ambiante est suffisante, le capteur principal du Oppo A94 5G réalises des photos de qualité assez satisfaisante. La précision est au rendez-vous et les couleurs s’avèrent réalistes.

Oppo A94 5G – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les deux niveaux de zoom s’avèrent quant à eux plutôt convaincants, grâce à une faculté de réaliser des photos assez précises et pas trop brouillonnes. Toutefois, si on regarde de près les clichés pris avec le zoom numérique 5x, on constate un certain manque de précision toutefois. C’est normal et cela ne rend pas impossible l’utilisation des photos sur les réseaux sociaux.

Oppo A94 5G – Zoom 2x numérique – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Zoom 5x numérique – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Le capteur grand angle, quant à lui, a une définition de 8 mégapixels, avec une focale équivalente à 16 mm. Les photos qu’il capture sont correctes, même si elles manque un peu de précision et qu’on constate une tendance à un peu trop forcer sur le contraste, ce qui procure une sensation visuelle artificielle si on regarde les images de près. Rien de dramatique pour autant lorsqu’il s’agit de regarder ses souvenirs sur l’écran d’un smartphone !

Oppo A94 5G – Capteur grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

De nuit, les photos capturées avec le capteur grand angle sont correctes, si et seulement si quelques sources lumineuses se trouvent aux environs ! Et celles prises avec le capteur principal sont légèrement meilleures, grâce à la technique du Quad Pixel Binning qui permet de rehausser la luminosité générale de la scène, sans trop modifier la colorimétrie générale, ce qui est une bonne chose.

Quant au zoom numérique, il est préférable de se limiter au facteur de grossissement 2x, et encore, seulement lorsque la luminosité n’est pas trop basse. Et si les clichés ne brillent pas vraiment par leur précision, ils sont néanmoins suffisants pour être vus sur un smartphone…

Oppo A94 5G – Capteur grand angle – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Capteur principal – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Zoom numérique 2x – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Bon point, le Oppo A94 5G permet d’exploiter trois filtres originaux, que nous avions déjà rencontrés sur le dernier smartphone du constructeur realme (lire notre test du realme 8 Pro). On dispose ainsi de filtres appelés Bokeh dynamique (le flou qui est appliqué sur l’arrière-plan simule un déplacement rapide afin de procurer un effet spécial original), Portrait au néon (mise en valeur des sources lumineuses proches de la personne photographiée) et Portrait Couleur IA (la personne prise en photo est détourée et conservée en couleur, alors que tout le reste de l’image passe automatiquement en noir et blanc).

Photo de base Mode Bokey Dynamique Mode Couleurs IA

Les deux autres capteurs de 2 mégapixels du Oppo A94 5G, pour les modes monochrome et macro (distance de 4 cm), sont plutôt anecdotiques. Toutefois, comme l’illustrent les photos ci-dessous, ce dernier fonctionne assez bien, pour peu qu’on arrive à bien stabiliser le smartphone et que le sujet photographié soit immobile…

Oppo A94 5G – Mode macro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Mode macro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Mode macro – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

A l’avant du smartphone, figure le capteur Sony IMX 471 de 16 mégapixels. Ce dernier offre un comportement satisfaisant dans l’ensemble. Original, il est même possible d’utiliser le filtre Couleur IA en mode Portrait lorsqu’on réalise un selfie.

Oppo A94 5G – Selfie- Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Selfie Portrait – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide Oppo A94 5G – Selfie Portrait Couleur IA- Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Enfin, les vidéos sont réalisées en 30 images par seconde, aussi bien avec le capteur arrière principal (en 4K) que le capteur frontal (en Full HD).

Des performances satisfaisantes, équivalentes à celles du Snapdragon 765G

Le Oppo A94 5G embarque la puce Dimensity 800U de Mediatek. Il s’agit d’un processeur à 8 cœurs (6 sont cadencés à 2,0 alors que les deux autres fonctionnent à 2,4 GHz). Celui-ci est complété par 8 Go de mémoire.

Ce choix peut sembler surprenant car, la plupart du temps, les autres processeurs rencontrés sur les smartphones proposés entre 300 et 500 € sont le Qualcomm Snapdragon 690 (OnePlus Nord N10), le Snapdragon 720G (realme 8 Pro), le Snapdragon 750G (Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A42) ou encore le Snapdragon 765G (OnePlus Nord, Google Pixel 4a 5G).

Snadragon 690 Snapdragon 720G Snapdragon 765G Mediatek Dimensity 800U 3D Mark Sling Shot Extreme 2174 2496 3289 3388 3D Mark Sling Shot Extreme Vulkan 2017 2452 3079 2969 3D Mark Wild Life 810 1044 1639 1609 PC Mark

8412 8938 8924 9297

Et force est de constater que lorsqu’on passe la puce de Mediatek au crible des différents benchmark, elle est loin de démériter, comme le tableau ci-dessus le montre. En effet, on se rend compte qu’elle offre sensiblement le même niveau de performances que le Snapdragon 765G (qui intègre rappelons le 1 cœur cadencé à 2,4 GHz, un autre à 2,2 GHz et les 6 derniers à 1,8 GHz).

Avec le test Geekbench, qui évalue les performances brutes et mono et en multi coeurs, le Oppo A95 5G obtient des scores de 595 et 1791, qui sont à comparer aux résultats du Snapdragon 765G, respectivement de 569 et 1511.

Le test de l’application PC Mark retourne un score de 9297 (contre 8924 pour le Snapdragon 765G), lorsque le smartphone fonctionne en mode Hautes performances (dans les réglages liés à la batterie). Et lorsqu’on désactive ce dernier, par exemple dans le cas où on utilise le A94 5G pour des tâches courantes qui ne nécessitent pas une pleine puissance, les performances sont réduites d’un tiers, pour atteindre une note de seulement 6155…

En 3D, avec ou sans le mode hautes performances, les résultats de la puce Dimensity 800U sont sensiblement identiques. Et ils sont d’ailleurs plutôt bons (1609), surtout si on les compare à ceux du processeur Snapdragon 690, que l’on trouve en particulier dans le OnePlus Nord N10 (score de seulement 810 avec le test 3D Mark Wild Life).

Oppo A94 5G – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

En pratique, ces bons résultats se vérifient. En effet, avec un jeu comme PUBG, on bénéficie d’une bonne expérience de jeu en règle générale, avec des animations fluides et un bon niveau de détails graphiques.

Seul petit regret, le son est restitué en mono ! Et cela s’en ressent lorsqu’on écoute de la musique. En effet, la qualité est alors tout juste passable, avec en particulier des basses très faibles. Le port du casque – filaire ou Bluetooth – est donc hautement recommandé.

Deux jours d’autonomie !

Le Oppo A95 5G est équipé d’une batterie de 4310 mAh, une capacité plutôt moyenne à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu des composants relativement peu performants, et donc peu énergivores, c’est tout à fait suffisant, comme nous allons le voir.

En effet, après avoir ajusté la luminosité de l’écran à 200 nits, nous avons tout d’abord lancé le test d’autonomie de l’application PC Mark 10, qui a cessé de fonctionner au bout de 15 h 28 min ! C’est un bon résultat.

En pratique, nous avons simulé une journée multimédia de moyenne intensité, avec la consultation de sites Web, du streaming vidéo depuis Netflix en Wi-Fi (film de 2 heures) et audio depuis Spotify (1 heure), une séance de jeu d’une heure (PUBG) et la capture de nombreuses photos (une cinquantaine). Tout cela a fait baisser le niveau de la batterie de 50 %. Donc, dans le cadre d’une utilisation multimédia, on peut envisager deux jours d’autonomie. Et bien plus, si on n’utilise le Oppo A95 5G que pour des taches simples du quotidien…

Pour la vidéo, le constructeur annonce jusqu’à 18 heures d’autonomie ! En pratique, la lecture en streaming, depuis Netflix, d’un film de deux heures fait baisser le niveau de la batterie de 10 %. Donc, avec une pleine charge on doit vraisemblablement arriver aux alentours de 20 heures !

Bon point, le chargeur fourni a une puissance de 30 watt. Selon Oppo, la charge complète est censée s’effectuer en 65 minutes.

En pratique, cela se vérifie effectivement, puisqu’on retrouve 33 % de la charge après seulement un quart d’heure de raccordement au secteur, puis 62 % après une demi-heure, 88 % au bout de 45 minutes et enfin 100 % après une heure de recharge.