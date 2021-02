Oppo X 2021 : on a pris en main le smartphone déroulable de 6,7 à 7,4 pouces !

Après les smartphones équipés d’un écran pliable, comme le Razr de Motorola ou le Samsung Galaxy Z Fold, le constructeur chinois Oppo fait la démonstration de son concept smartphone doté d’un écran déroulant. L’étonnant appareil avait été présenté en grande pompe en fin d’année dernière et nous avons eu l’occasion de tester son fonctionnement.

OPPO X 2021 – Format « classique » 6,7 pouces / Format « étendu » 7,4 pouces- Crédit : Xavier Regord – Tom’s Guide

A première vue, le Oppo X 2021 – car c’est le nom provisoire du prototype que nous avons pu manipuler – ressemble à un smartphone haut de gamme récent, avec son écran OLED de 6,7 pouces. On remarque bien qu’il est un peu plus épais qu’à l’accoutumée, mais rien de très choquant !

OPPO X 2021 – Notez le bord gauche incurvé – Crédit : Xavier Regord – Tom’s Guide

Toutefois, il suffit d’effleurer le bouton de démarrage / lecteur d’empreintes d’un geste du pouce de bas en haut, pour voir la largeur de l’écran presque doubler en quelques secondes ! L’affichage passe ainsi de 6,7 pouces à 7,4 pouces. Le smartphone se transforme ainsi en véritable tablette.

D’un geste opposé (de haut en bas) sur le même bouton, l’écran reprend rapidement et sûrement sa forme initiale (il est également possible de double cliquer sur le bouton pour cela).

Pour arriver à ce résultat – plus impressionnant qu’un « simple » écran pliable – le constructeur a intégré deux moteurs chargés de tirer vers la droite la partie de l’écran OLED enroulée à l’intérieur du châssis.

Ce mécanisme a deux conséquences très visibles. Tout d’abord, le bord gauche du OPPO X 2021 est incurvé, alors que le côté droit ne l’est pas ! Ensuite, les bordures supérieure et inférieure du smartphone ne sont pas régulières lorsque l’écran est déployé.

OPPO X 2021 – Crédit : Xavier Regord – Tom’s Guide

L’OPPO X 2021 sera-t-il commercialisé ?

À l’instar des concept cars, bien connus des passionnés d’automobiles, le OPPO X 2021 n’a pas obligatoirement vocation à être commercialisé à termes, bien qu’il soit tout à fait fonctionnel à l’heure actuelle. C’est bien dommage, car cette technologie semble moins maltraiter l’écran OLED qu’un smartphone pliable. De plus, il est parfaitement possible d’utiliser le smartphone dans sa forme « normale » la plupart du temps et l’utiliser dans ce mode étendu qu’à certains moments, pour regarder une vidéo par exemple.

Bien sur, le système d’exploitation ColorOS doit être parfaitement optimisé pour tirer parti de cet écran extensible. D’ores et déjà, on peut constater que la lecture d’une vidéo, la prise d’une photo ou la consultation d’un site s’adaptent en temps réel au déploiement de l’écran. D’autre part, dans certaines sections du système, la largeur étendue de l’écran est bien exploitée, ce qui permet d’afficher à la fois le menu principal, à gauche de l’écran, et les paramètres de chaque section sur la partie droite de l’affichage.

Reste que la conception de l’écran déroulant de l’OPPO X 2021 a du poser quelques problème aux ingénieurs chinois, ce qui explique vraisemblablement l’absence de certains éléments, comme le capteur optique frontal, la touche de réglage du volume, le tiroir donnant accès à l’emplacement SIM et la prise casque. Si cette dernière n’est plus vraiment indispensable, les autres éléments manquant risquent de refroidir certains utilisateurs. A moins que la eSIM se démocratise rapidement et que le capteur photo frontal trouve enfin sa place sous l’écran OLED (OPPO planche sur cette technologie depuis plusieurs années).