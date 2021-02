Samsung Galaxy Z Fold 3 : un rendu dévoile un design similaire au Galaxy S21 Ultra

Samsung devrait élargir sa gamme de smartphones pliants en 2021, à commencer par le Galaxy Z Fold 3. Fidèle successeur du Galaxy Z Fold 2 sorti en septembre 2020, le Galaxy Z Fold 3 devrait être plus fin et plus léger, mais aussi cher. En effet, il ne faut pas s’attendre à un prix en dessous de la barre des 2 000 euros.

Un rendu du Samsung Galaxy Z Fold 3 – Crédit : Ben Geskin / Twitter

Le constructeur sud-coréen serait en train de préparer un smartphone pliant plus abordable vendu à moins de 900 euros, mais il ne s’agit pas du Galaxy Z Fold 3 qui sera un appareil haut de gamme.

Et si le Galaxy Z Fold 3 était un Galaxy S21 Ultra pliant ?

Le leaker Ben Geskin a partagé sur Twitter un rendu du Samsung Galaxy Z Fold 3 qui ressemble fortement à un Galaxy S21 Ultra pliant. Comme vous pouvez le voir sur l’image, le module caméra a une apparence proéminente identique. Les spécifications de l’appareil photo n’ont pas été révélées par le leaker, mais il se pourrait bien que Ben Geskin soit déjà au courant, d’où le design identique.

Here's how I imagine Galaxy Z Fold 3 Ultra pic.twitter.com/xeNNe2WGpd — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) January 29, 2021

De plus, les deux écrans du Galaxy Z Fold 3 ressemblent à ceux de son prédécesseur. Il est ainsi équipé d’un écran principal pliant de 7,6 pouces au minimum. Un écran secondaire de 6,2 pouces est dédié aux notifications. D’ailleurs, Ben Geskin confirme la présence du stylet S Pen avec le Galaxy Z Fold 3. Il y a deux mois, nous vous annoncions que le Galaxy Note 21 aurait été abandonné en faveur du Galaxy Z Fold 3 qui arriverait plus tôt que prévu. Le smartphone pliant aurait donc bel et bien récupéré le célèbre stylet de la phablette.

Enfin, le rendu du leaker suggère également que le Galaxy Z Fold 3 serait équipé d’une caméra sous l’écran. En effet, on peut noter l’absence d’un poinçon sur le rendu, que ce soit pour l’écran principal ou l’écran secondaire. Il est aussi important de préciser que Ben Geskin présente ce rendu comme étant le « Galaxy Z Fold 3 Ultra ». Samsung aurait donc peut-être prévu au moins deux modèles de la gamme Z Fold 3. Selon les dernières fuites en date, Samsung pourrait lancer le Galaxy Z Fold 3 en mai 2021. Cependant, rien n’a encore été confirmé.

