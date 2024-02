Votre iPhone a pris l’eau ? Pourquoi le riz n’est pas la solution selon Apple

Ça ne sert à rien de plonger son smartphone dans du riz © Tom’s Guide

Une vieille croyance obsolète. La pratique bien ancrée de recourir au riz pour sauver un appareil électronique noyé est remise en question par Apple, qui propose une alternative plus sûre. Sur son site, la firme met en garde contre l’efficacité douteuse et les risques potentiels de cette méthode populaire.

LesiPhone qui prend l’eau : les recommandations officielles d’Apple

Le riz, bien qu’absorbant, n’est pas capable d’extraire efficacement l’humidité des composants internes des appareils électroniques. Cette croyance, qui trouve ses racines dans des pratiques anciennes et des anecdotes, est remise en cause par des études et des tests plus récents qui montrent que l’humidité résiduelle, difficile à éliminer complètement avec du riz, peut entraîner corrosion et courts-circuits.

Face à cette situation, Apple recommande une approche plus méthodique et moins risquée. En cas d’immersion accidentelle, la première étape est d’éteindre immédiatement l’appareil pour éviter les courts-circuits. Ensuite, retirer tout accessoire et éjecter la carte SIM sont des gestes préventifs pour minimiser les dommages internes.

L’entreprise conseille de tapoter doucement l’iPhone pour éliminer l’excès de liquide, en prenant soin de le tenir connecteur vers le bas. Placer l’appareil dans un endroit sec et bien ventilé favorisera une évaporation naturelle de l’humidité sans recourir à des méthodes potentiellement nuisibles comme le riz ou les sources de chaleur directes.

Apple met en garde contre l’utilisation de souffleries d’air chaud ou froid, qui peuvent pousser l’humidité plus profondément dans l’appareil, et déconseille fermement la tentative de rallumer l’iPhone avant un délai de séchage adéquat, généralement estimé à 24 heures ou plus, selon l’exposition.

Privilégiez la prudence et la patience

Ce revirement dans les recommandations souligne l’importance de suivre des conseils basés sur des preuves et des tests techniques en cas d’accident avec des appareils électroniques. En adoptant les gestes suggérés par Apple, vous aurez une meilleure chance de récupérer votre iPhone fonctionnel après un incident aquatique, sans compromettre la sécurité ou l’intégrité de l’appareil.

En somme, si votre iPhone a malencontreusement pris l’eau, résistez à l’envie de le plonger dans un sac de riz. Les conseils d’Apple, bien que plus patients et méthodiques, offrent une stratégie de récupération basée sur la compréhension moderne de la technologie et des matériaux impliqués.