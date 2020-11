OPPO X 2021 : un téléphone déroulable qui se déploie dans votre main

Alors que l’on connait déjà les téléphones pliants, comme le Galaxy Z Fold 2 de Samsung ou le Microsoft Surface Duo, les téléphones équipés d’écrans enroulables ne courent pas encore les rues.

OPPO X 2021 – Crédit : OPPO

OPPO a organisé sa deuxième « Journée Inno » annuelle, un événement où elle présente des produits sous forme de concepts et expose sa vision de l’avenir. Cette année, la vedette est un smartphone très atypique. Déjà en 2018, nous vous faisons part des intentions d’OPPO de présenter un smartphone avec un écran enroulable, et c’est désormais chose faite.

L’OPPO X 2021 est un téléphone concept qui, selon la société, est le résultat de ses recherches et de son développement dans le domaine des écrans flexibles. OPPO n’a pas communiqué la fiche technique de l’appareil, mais celle-ci n’est pas très importante comme un tel téléphone ne sera pas commercialisé avant quelques mois, voire quelques années.

L’arrivée d’OPPO en Europe n’est que très récente, mais la marque chinoise occupe déjà la 5ème place des fabricants les plus populaires en Europe. Ce n’est pas la seule entreprise à présenter des téléphones étonnants. En septembre, LG avait présenté le LG Wing, un téléphone avec un écran rotatif.

L’OPPO X 2021 se déroule sur demande à l’aide d’un bouton

D’un simple glissement sur un bouton, le téléphone peut passer d’une taille normale de 6,7 pouces à une taille de tablette de 7,4 pouces, et l’interface logicielle s’adapte en conséquence pour une expérience optimale. L’écran enroulable est bien sûr un écran OLED, il n’est pas possible d’enrouler un écran LCD, à cause du rétroéclairage.

Le téléphone est équipé de deux moteurs qui génèrent une force constante pour déplier l’appareil de manière uniforme. De plus, vous pouvez le dérouler pour qu’il prenne n’importe quelle taille, contrairement aux téléphones pliants qui n’ont que deux formes possibles, plié ou déplié.

Une première prise en main a déjà fuité sur la toile. Celle-ci montre un utilisateur étendre l’interface, et changer la taille de l’écran tout en lisant une vidéo. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, elle suit intelligemment l’écran lorsqu’il devient plus petit ou plus grand. De même, selon OPPO, les menus du système et Twitter peuvent également basculer entre leur interface de téléphone et l’interface de la tablette pour correspondre à la taille de l’écran.

Source : OPPO