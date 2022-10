Oups, des milliers de personnes privées d’électricité après un accident de drone

Un drone © Pexels

Ils s’intègrent de plus en plus dans notre vie quotidienne. Amazon a notamment lancé son service de livraison par drone. D’autres entreprises exploitent également ce filon à l’instar de Walmart et Wing, filiale d’Alphabet Inc, la société mère de Google. En Australie, un récent accident a mis en exergue les risques que peut occasionner ce mode de livraison encore en jachère. Un drone Wing, affairé à livrer une commande de nourriture à un client de Logan City, s’est écrasé sur une ligne électrique de 11 000 volts.

De quoi provoquer un petit incendie, l’engin volant ayant grillé sur le fil avant de tomber au sol. L’accident en lui-même n’a pas coupé l’alimentation. Néanmoins, l’opérateur Energex a décidé de couper le courant afin de pouvoir examiner en toute sécurité l’étendue des dommages causés par l’accident, selon ABC.

La livraison par drone : un système encore faillible

Résultat des courses, 2300 foyers et entreprises ont été privés d’électricité pendant 45 minutes. 300 clients localisés à proximité du lieu de l’accident ont dû patienter pendant trois heures, le temps que le service soit rétabli. Un porte-parole de Wing a déclaré que le drone avait tenté de faire un « atterrissage contrôlé de précaution [mais] s’est immobilisé sur une ligne électrique aérienne ».

Et de s’excuser pour la gêne occasionnée, précisant que l’entreprise avait ouvert une enquête pour comprendre comment un drone avait pu en arriver là. « C’est la première fois que je vois un tel incident se produire. Il pourrait s’agir simplement d’un dysfonctionnement de l’équipement. Il peut s’agir aussi d’une erreur humaine », a souligné de son côté le porte-parole d’Energex, Danny Donald.

Pour information, les projets pilotes de livraison de Wing s’associent à des entreprises locales. L’objectif est de permettre aux clients d’utiliser leur smartphone pour commander des articles tels que des repas et des produits pharmaceutiques en vente libre. Et de se faire livrer chez eux par drone.

Ce mode de livraison promet une rapidité accrue et des émissions moindres par rapport aux livraisons routières classiques. Mais il n’est pas infaillible comme le montre ce fait divers qui a provoqué une panne de courant problématique pour une flopée d’usagers.