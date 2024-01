Palworld s’attire les foudres de la Pokémon Company, le jeu pourrait-il être interdit ?

Crédit : The Pokémon Company

Les développeurs de Palworld n’envisageaient probablement pas un tel succès. S’il l’avait su, ils ne se seraient pas mis une cible sur la tête, en décrivant leur jeu comme “Pokémon avec des armes” Avec 7 millions de ventes en 5 jours, Palworld surpasse Pokémon Arceus. Et la comparaison ne plait pas à la Pokémon Company, qui vient de sortir un communiqué sur le jeu du moment.

La Pokémon Company diffuse un communiqué à propos de Palworld

Dans un communiqué diffusée sur son site officiel en japonais et en anglais, The Pokémon Company parle du “jeu d’une d’autre société“, d’une façon qui fait clairement référence à Palworld. Le voici traduit dans dans son intégralité :

Nous avons reçu de nombreuses remarques concernant le jeu d’une autre société qui sortira en janvier 2024. Nous n’avons accordé aucune autorisation pour l’utilisation de la propriété intellectuelle ou des actifs de Pokémon dans ce jeu. Nous avons l’intention d’enquêter et de prendre les mesures appropriées pour remédier à tout acte portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle liés aux Pokémon. Nous continuerons à chérir et à nourrir chaque Pokémon et son monde, et à travailler pour rassembler le monde grâce à Pokémon à l’avenir.

Palworld est-il un plagiat de Pokémon ?

Palworld est-il une parodie digne de ce nom, ou simplement un plagiat qui incorpore potentiellement la propriété intellectuelle de Pokémon ? C’est une question auquel devra peut-être bientôt répondre le juge. Jusqu’ici, la Pokémon Company avait gardé le silence, mais cette enquête pourrait bien signifier l’interdiction du jeu de survie à succès.

La menace légale pèse maintenant sur le studio Pocketworld. C’était attendu. Pokémon Company est la propriété à parts égales de Gamefreak, Creature et de Nintendo. Cette dernière entreprise est connue pour sa rapidité à dégainer les avocats. D’ailleurs, Nintendo s’est déjà attaqué violemment à un moddeur qui a ajouté des Pokémon à Palworld cette semaine.

Il faudra attendre de voir si l’enquête débouchera véritablement sur une action en justice. De l’avis de l’ancien chef de l’équipe juridique de The Pokémon Company, c’est fort probable. Dans une interview avec Gamefile, il déclare être “surpris que le projet soit allé aussi loin” et que Palworld “ressemble aux habituels absurdités de plagiat qu’[il] voyait mille fois par an lorsqu’[il] était directeur juridique de Pokémon“. Il va sans dire qu’il avait tué ce genre de projets devant les tribunaux.