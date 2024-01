Palworld : comment jouer au titre inspiré de Pokémon qui fait sensation ?

Palworld bat des records depuis sa sortie le 19 janvier. Un succès surprise qui donne logiquement envie à de nombreux joueurs de s’y intéresser de près. Si vous en faites partie, on vous explique comment jouer au titre facilement.

© Pocketpair

On peut estimer sans trop s’avancer que Tekken 8, Final Fantasy 7 Rebirth ou encore Silent Hill 2 Remake font partie des jeux vidéo les plus attendus de 2024. En revanche, il était difficile de prévoir qu’une exclusivité Xbox allait battre tous les records dès le mois de janvier. Pourtant, c’est bien ce que fait actuellement Palworld, qui cartonne sur Steam.

Dans le jeu de survie multijoueur, vous devez capturer des Pals, de petits monstres que vous pouvez ensuite faire combattre. Un « Pokémon avec des armes » dont on pouvait attendre un joli succès sur Twitch, mais pas dans de telles proportions. Si vous voulez vous joindre à la fête et jouer à Palworld, voici comment faire.

Jouer à Palworld sur PC

Palworld est disponible depuis le 19 janvier en accès anticipé. Ce dernier durera au moins un an. Pour l’heure, les joueurs peuvent découvrir 100 créatures dans le monde ouvert et 350 objets à récupérer. Un contenu plutôt généreux en attendant la version finale du titre de Pocketpair. Si vous souhaitez découvrir le jeu sur PC, la méthode est très simple.

Pour profiter de l’early access de Palworld sur PC, rendez-vous sur Steam. Vous n’avez plus qu’à ajouter le jeu à votre panier et finaliser l’achat. Notez que Palworld est actuellement en promotion sur la plateforme de Valve.

À lire > Déçu de Pokémon Écarlate et Violet ? Voici cinq jeux Switch à faire à la place

Vous pouvez le récupérer pour 26,09 € au lieu de 28,99 €. La version contenant la bande-son officielle vous coûtera 30,39 € contre 34,88 € habituellement. L’offre de lancement se termine le 25 janvier. Dernière solution : souscrire au PC Game Pass à 9,99 €, car le titre est inclus dans le service.

Palworld à 28,99 € (26,09 € jusqu’au 25 janvier)

Palworld + Soundtrack à 34,88 € (30,39 € jusqu’au 25 janvier)

Palworld à 9,99 € par mois dans le PC Game Pass

Soundtrack seule à 5,89 €

© Pocketpair

Jouer à Palworld sur Xbox

Palworld est aussi disponible sur Xbox et vous avez plusieurs moyens d’en profiter sur les consoles de Microsoft.

Acheter le jeu à 29,99 € sur Xbox One ou Xbox Series

Vous abonner au Xbox Game Pass pour console à 10,99 € par mois

Vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate à 14,99 € par mois

Si vous n’avez jamais souscrit d’abonnement au service de Xbox, sachez que les 14 premiers jours ne vous coûteront qu’un euro (sauf pour le Xbox Game Pass sur console).

Non, même si Palworld s’inspire clairement de Pokémon, vous ne pouvez malheureusement pas y jouer sur Nintendo Switch. Les joueurs PS5 ne peuvent pas non plus découvrir le jeu de survie multijoueur en monde ouvert.

Toutefois, au vu du succès de Palworld sur Steam et Xbox, les deux constructeurs pourraient bien tenter d’approcher Pocketpair. Sur X, un joueur a même demandé à Shuehei Yoshida, le directeur de PlayStation Indies, d’amener le titre sur PS5. L’homme fort de Sony a répondu par un laconique « oui ».

Dans une FAQ disponible sur Steam, les développeurs évoquent une potentielle arrivée sur PS5. « Nous n’avons rien prévu à ce sujet pour l’instant, mais nous l’envisagerons au cours du développement ! », peut-on lire.