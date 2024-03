Crédit Agricole : une nouvelle panne bloque le paiement par carte, les clients n’en peuvent plus

© DR

Les banques françaises sont régulièrement touchées par des pannes ces dernières semaines. En début de mois, les clients de BNP Paribas ne pouvaient tout simplement plus payer avec leur carte bancaire ou retirer de l’argent à un distributeur automatique de billets.

Un peu plus tôt, en février, le site et l’application du Crédit Agricole devenaient inaccessibles suite à une attaque informatique de type DDoS. Malheureusement pour la banque et ses clients, une nouvelle panne est en cours rendant tous les services indisponibles.

Le Crédit Agricole à nouveau touché par une panne, les clients ne peuvent plus payer par carte

Depuis le début d’après-midi de ce jeudi 21 mars, les clients du Crédit Agricole ne parviennent plus à se connecter à leur compte sur le site et l’application de la banque. Au moment d’essayer d’accéder à leur compte en ligne, un message d’erreur apparaît dans lequel la banque indique qu’elle fait tout pour régler rapidement le problème.

Les particuliers sont invités à se connecter plus tard, sauf que certains perdent patience après presque deux heures de panne. En prime, le bug les empêche même de payer avec leur carte. « Je n’ai pas pu payer mon repas parce que le crédit agricole bug, heureusement la boulangère m’a dit de payer demain », écrit une cliente sur X.

ceux qui sont au crédit agricole, vous aussi vous pouvez pas vous connecter ? pic.twitter.com/c7VIzYrXz8 — amel’ (@ameelfdz) March 21, 2024

A priori, certaines personnes peuvent à nouveau accéder à leur compte bancaire en ce milieu d’après-midi, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Cette fois, aucune attaque DDoS n’a été revendiquée, alors impossible de connaître la cause de cette nouvelle panne. Pour l’heure, le compte officiel du Crédit Agricole sur X ne s’exprime pas sur l’incident et ne répond pas non plus aux clients inquiets.

Rappelons que le Crédit Agricole vient d’introduite une nouvelle mesure de sécurité à ses DAB. En retirant de l’argent à certains d’entre eux, les clients devront maintenant taper deux fois leur code de carte bancaire.