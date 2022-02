Panne Internet Free : des perturbations signalées dans toute la France

Plusieurs utilisateurs de Free dont un membre de la rédaction de Tom’s Guide sont victimes d’une panne Internet. On fait le point sur l’évolution de la situation.

Le réseau Free tire la langue – Crédit : Free

Ce lundi 21 février, des utilisateurs de Freebox sont victimes d’une panne Internet. Le site Downdetector indique un pic de 103 rapports d’incident à 9h59, ce qui est bien supérieur à la moyenne habituelle des signalements. Du côté du site Zone ADSL, 58 pannes ont également été signalées à 9h46. Sur Twitter, plusieurs internautes signalent également des problèmes de connexion, tentant notamment d’attirer l’attention du compte officiel de l’opérateur.

« Bonjour, est ce qu’il y a une panne d’internet à Rambouillet ? Je n’arrive pas me connecter », souligne notamment un utilisateur. « Y a t il des soucis dans le 78 ? Car mes deux voisins et moi-même n’avons plus internet ! La box est bloquée sur l’étape 2 depuis deux heures », fustige un autre internaute, toujours sur le réseau social. Notre rédacteur en chef est également victime d’une panne depuis ce matin.

Free : une panne Internet dans plusieurs départements

Le compte Twitter indépendant Free-reseau pointe quant à lui plusieurs DSLAM injoignables dans plusieurs départements (Manche, Charente-Maritime, Yvelines, Nièvre). Pour rappel, cet acronyme désigne le multiplexeur permettant de déployer un service XDSL sur les lignes téléphoniques. Nous avons contacté Free pour obtenir plus d’informations au sujet de cette panne qui prend visiblement de l’ampleur.

Plus d’informations à suivre…