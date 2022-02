Panne Free : la connexion fibre est retombé, plus d’Internet en fixe et mobile

Le réseau fibre de Free vient de tomber à nouveau ce 22 février. Second jour perturbé pour des milliers d’internautes.

Habitant dans les Yvelines, je suis à côté de Cernay-la-ville, endroit où a eu lieu un incident de chantier, coupant la connexion Internet Free de milliers de foyers hier 21 février, dans le 78, le 91 et ailleurs de 8h30 à 20h30.

La Freebox Pop bloquée en étape 6 – Crédit : Tom’s Guide

La fibre Free de nouveau coupée ce 22 février

Ce 22 février, c’est à 18h30 qu’est survenue la nouvelle panne. Blackout total à Rambouillet et ses alentours.

Ce n’est pas un cas isolé. Sur Twitter, les internautes répondent déjà au fil de Free qui indiquait que tout était réparé. Raté, c’est reparti. Les rapports se multiplient. Même du côté de DownDetector on commence à observer le pic de relevés de pannes qui se profile.

DownDetector Free 22 février 2022 18h30 – Crédit : DownDetector

Une réparation mal bricolée en cause ?

Free n’a pas encore communiqué sur cette nouvelle panne, la seconde en deux jours… Sur Twitter, certains indiquent que la réparation d’hier était « éphémère ». On peut le penser dans un premier temps. Il faudra attendre une communication officielle.

Coupure intentionnelle ou panne, là aussi il faudra statuer. Dans la première hypothèse, on aimerait être prévenu. Néanmoins, avec un réseau en berne après 18h30, Free a au moins sauver une journée pour bon nombre de télétravailleurs.

Le service a été rétabli à 20h30 hier soir. — Free 1337 (@Free_1337) February 22, 2022

Free Mobile en H+ uniquement, plus de 4G et 5G

Bien évidemment, et comme hier, le réseau mobile de Free est aussi à l’amende. Ca va de paire. Plus de 4G, ni de 5G. Il faut se contenter d’une médiocre connexion H+ extrêmement lente et inutilisable, il faut le dire.