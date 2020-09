PayPal : les utilisateurs reçoivent de fausses factures

Crédit : PayPal

PayPal est incontestablement le géant des services de paiement en ligne, mais cela n’empêche pas les arnaques de sévir sur sa plateforme. Depuis quelques jours, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à signaler sur les réseaux sociaux qu’ils ont reçu une fausse facture sur leur compte PayPal. À en croire leur description, elles proviennent de l’Organisation mondiale de la santé afin d’aider à la lutte contre le Covid-19 ou bien de l’organisation d’aide humanitaire Direct Relief pour soutenir les victimes des incendies californiens. Bien entendu, quelles que soient leur provenance et leur description, toutes ces factures sont parfaitement fausses.

PayPal est au courant de cette arnaque circulant sur sa plateforme

Notre consœur d’Engadget, Dana Wollman, a elle-même reçu au cours du week-end un véritable e-mail de PayPal lui indiquant de payer une facture d’une somme de 35 $ de la part de « Direct Relief » afin « d’aider les personnes touchées par les incendies de forêt en Californie ». Cette facture est réellement apparue sur le dashboard de son compte PayPal et le transfert d’argent était même déjà en attente.

Bien évidemment, la somme de la facture n’est pas automatiquement débitée du compte PayPal des victimes de l’arnaque. L’utilisateur touché doit d’abord l’accepter. De même, il est tout à fait possible d’annuler cette facture. L’arnaque vise surtout les personnes qui font preuve de moins de prudence sur Internet et qui ne se rendent pas compte de la situation. Une porte-parole du service de paiement a indiqué que « nous en sommes conscients et pensons qu’il s’agit d’un mode opératoire commun exploitant un nom de marque ». Selon elle, les factures frauduleuses ont été supprimées.

Une arnaque parmi tant d’autres

Cette arnaque de PayPal est un exemple parmi tant d’autres qu’il convient de toujours faire attention sur Internet. Les fraudeurs trouvent toujours de nouveaux moyens pour escroquer les internautes tels que les fausses notifications qui étaient accidentellement envoyées par Google Alertes. Récemment, nous vous avions même présenté une arnaque visant les utilisateurs de Netflix avec une technique d’hameçonnage. Cette même technique était utilisée il y a quelques semaines pour récupérer les informations personnelles de joueurs pensant qu’ils pouvaient s’inscrire à la bêta de Cyberpunk 2077 alors qu’elle n’existe pas.

En conclusion, il ne faut jamais rentrer de données personnelles sur un site non vérifié et ne jamais payer un objet ou service qui n’a pas été acheté.

Source : Engadget