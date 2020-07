PC gamer Legion : Lenovo présente une gamme 2020 au design assagi

Lenovo débute la commercialisation de ses nouveaux ordinateurs portables pour joueurs. Appartenant à la gamme Legion, ceux-ci arborent un design des plus sobre, avec juste – pour le modèle haut de gamme – des rangées de LED RGB placées sur les bords du châssis, pour séduire les joueurs. Car si les performances sont leur première préoccupation, ils ne sont pas contre ce détail visuel qui rappelle la vocation « gaming » de la configuration.

La nouvelle gamme de PC portables Gamer Lenovo Legion – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Lenovo simplifie le choix avec trois modèles pour trois gammes

La nouvelle gamme, qui se substitue aux Legion Yxxx des années précédentes, se veut simplifiée. En entrée de gamme figurent les Legion 5 et 5i (i pour Intel). Ça veut dire aussi que les modèles « pas i » sont dotés d’un processeur AMD de dernière génération (Renoir). Ce sont les seules machines de la nouvelle gamme disponibles avec un écran de 15,6 ou 17,3 pouces. Dans le milieu de gamme, on trouve le Legion 5Pi (toujours Intel, mais plus Performant !). Ce modèle n’est disponible qu’en version de 15,6 pouces. Et c’est le Legion 7i qui occupe le haut de la gamme. Uniquement avec une processeur Intel aussi donc, et toujours en 15,6 pouces.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque

Lenovo Legion 7i – Crédit Xavier Regord / Tom’s Guide

Ces nouvelles configurations ont plusieurs caractéristiques communes :

Un clavier rétroéclairé, en RGB sur les Legion 5Pi et 7i et en blanc sur les 5 et 5i.

Une grosse partie de la connectique est placée à l’arrière de la machine, puisqu’il ne reste qu’un port USB A de chaque côté (4 au total + 1 USB C, entre autres).

Une Webcam 720p placée au sommet de l’écran, équipée d’un obturateur manuel pour renforcer drastiquement la préservation de la vie privée.

Un bloc d’alimentation de taille réduite, mais pas d’alimentation en USB C.

Un nouveau clavier, avec un pavé numérique et des touches s’inspirant fortement de ce que le constructeur propose sur ses configurations professionnelles, les ThinkPad.

Du Wi-Fi 6.

Une combinaison de touches (Fn + Q), qui permet de changer rapidement le mode de fonctionnement de l’ordinateur en fonction de son usage (mode Quiet, Balance ou Performance).

Lenovo Legion – Crédit : Xavier Regord – Tom’s Guide

Des Lenovo Legion qui vont du Core i5 / GTX 1650 au Core i9 / RTX 2080 Super Max-Q

Après, évidemment, la configuration va crescendo selon le prix ! Du Core i5 au Core i9 de dixième génération pour les Legion 5i, 5Pi et 7i et les AMD Ryzen 7 de 4eme génération (Renoir) pour le Legion 5.

Les puces graphiques sont signées Nvidia : des GeForce GTX 1650, 1660Ti ou RTX 2060 (Legion 5/5i et 5Pi) aux RTX 2070 Super et 2080 Super, en version Max-Q (Legion 7i).

Pour l’affichage, on aura le choix entre des écran IPS Full HD fonctionnant à 60, 120 ou 144 Hz sur Legion 5/5i, jusqu’à 144 Hz sur Legion 5Pi et 144 / 240 Hz sur le Legion 7i (avec compatibilité G-Sync).

Lenovo Legion 5i – Crédit Xavier Regord – Tom’s Guide

D’autre part, les Legion 5Pi et 7i sont équipés d’un système de refroidissement évolué, appelé Vapor Chamber. Et le Legion 7i exploite la technologie Nvidia Optimus de troisième génération, pour offrir une plus grande autonomie lorsqu’on utilise le PC pour surfer sur le Web ou regarder des films.

Disponibles dans les prochaines semaines, les nouveaux Legion seront commercialisés à partir de 999 € / 1 099 € pour les Legion 5/5i, 1 299 € pour le Legion 5Pi et jusqu’à 3490 € pour le Legion 7i.

Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2020 par marque