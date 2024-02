MWC 2024 : Xiaomi présente officiellement les Xiaomi 14 et 14 Ultra, ainsi qu’une flopée de montres

Xiaomi dévoile au MWC ses dernières nouveautés. En plus du Xiaomi 14 attendu de pied ferme, il y a de bonnes surprises comme le 14 Ultra et plusieurs wearables.

Xiaomi 14 Ultra – Crédit : Xiaomi

C’était devenu un secret de polichinelle. Dévoilée en Chine il y a déjà plusieurs mois, la gamme Xiaomi 14 était pressentie depuis déjà plusieurs semaines pour un lancement européen à l’occasion du salon de la mobilité de Barcelone, le MWC. La rumeur qui laissait entendre que seul le Xiaomi 14 débarquerait en France, sans l’autre fleuron du constructeur, le Xiaomi 14 Pro était exacte. Fort heureusement, l’absence de ce modèle est aujourd’hui largement compensée par l’officialisation du Xiaomi 14 Ultra, un smartphone encore peu évoqué jusqu’à ces derniers jours. Le Xiaomi 14 Ultra vient d’ailleurs tout juste de faire l’objet d’un lancement en Chine.

Le smartphone le plus haut de gamme jamais conçu par Xiaomi bénéficie d’un équipement photo qui risque de faire tressaillir le Galaxy S24 Ultra de Samsung sur son trône. Et ce sera avec le Magic6 Pro de Honor, fraîchement dévoilé, l’une des stars du MWC, pour ne pas dire la star. Xiaomi aurait pu s’arrêter là. Mais non ! Xiaomi vient également d’annoncer le lancement de deux montres et d’un nouveau Band. L’occasion pour la marque de célébrer son nouveau système HyperOS qui remplacer à terme l’interface MiUI.

Voir le Xiaomi 14 et 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra : le smartphone qui voulait être un appareil photo

Le Xiaomi 14 Ultra est un monstre par ses dimensions généreuses, mais surtout de par ses caractéristiques d’exception. Il peut damer le pion de n’importe quel concurrent tant il brille dans tous les domaines, avec un grand écran (plat cette année) ultra lumineux, le puissant Snapdragon 8 Gen 3 comme moteur associé à pas moins de 16 Go de RAM et même la charge rapide HyperCharge 90 W.



Il se distingue surtout en photo avec son quadruple module (4 x 50 Mpx) inscrit dans un large bloc circulaire comme c’était le cas sur le Xiaomi 13 Ultra. Le partenaire de la marque, Leica, a sorti le grand jeu avec l’apport de son système de lentille Summilux et une ouverture variable sur l’objectif principal, associé au dernier capteur Sony 1 pouce, le Lytia LYT-900. De quoi atteindre des sommets, on l’espère, en photo basse lumière. Les deux téléobjectifs apportent pour leur part un zoom 2x et 5x. On a hâte d’essayer ce Xiaomi 14 Ultra, même s’il faudra patienter encore un peu.

Xiaomi 14 Ultra – Crédit : Xiaomi

Comme avec le Xiaomi 13 Ultra, le 14 Ultra pourra être associé à un Photography Kit qui le transformera en véritable appareil photo. Bonne nouvelle, ce kit, livré avec des filtres, inclut une batterie d’appoint pour le smartphone (compatible comme celle du smartphone avec la charge rapide 90W.

Le Photography Kit du Xiaomi 14 Ultra – Crédit : Xiaomi

La fiche technique du Xiaomi 14 Ultra

Ecran : 6,73 pouces Amoled LTPO 3200 x 1440 points, 552 ppp, 120 Hz, 3000 nits

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : 16 Go / 512 Go

Grand-angle 23 mm à ouverture variable : f/1.63 à f/4.0, capteur 1 pouce (LYT 900) de 50 Mpx

Ultra grand-angle 12 mm: f/1.8, capteur de 50 Mpx 122° FOV, AF

Téléobjectif 75 mm à lentille flottante : f/1.8, capteur de 50 Mpx, OIS

Téléobjectif périscopique 120 mm : f/2.5, capteur de 50 Mpx, OIS

Caméra frontale : f/2.0, capteur de 32 Mpx

Batterie : 5000 mAh

Charge rapide filaire : 90 W, sans-fil 80W, partagée

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Dimensions : 75,3 x 161,4 x 9,2 mm

Poids : 219 grammes

OS : HyperOS avec Android 14

Le Photography Kit du Xiaomi 14 Ultra – Crédit : Xiaomi

Commencez à économiser tout de suite ! Le Xiaomi 14 Ultra sera disponible à partir du 19 mars, mais son tarif risque d’en effrayer certains :

Xiaomi 14 Ultra 16 Go / 512 Go : 1499 euros

: 1499 euros Xiaomi 14 Ultra Photography Kit : 199 euros

Jusqu’au 30 avril, le Photography est offert pour tout achat d’un Galaxy 14 Ultra.

Xiaomi 14 : compact, il n’a pas grand-chose à envier au Pro

Le Xiaomi 14 Pro ne manquera finalement qu’aux amateurs de grand écran. Le Xiaomi 14 bénéficie en effet peu ou prou du même équipement – même bloc photo, même processeur puissant, le Snapdragon 8 Gen 3, mais dans un format plus compact.

Xiaomi 14 – Crédit : Xiaomi



Plus que jamais partenaire de Leica, Xiaomi promet un smartphone doué en photo avec le système de lentille optique Leica Summilux. L’objectif principal ouvre à f/1.6 et profite du nouveau capteur Light Fusion 900 pour des photos plus réussies en basses lumières. Le nouveau téléobjectif à lentille flottante promet des portraits d’exception A vérifier lors de notre test à venir.

Au-delà des caractéristiques dernier cri, c’est dans les détails que le Xiaomi révèle son caractère haut de gamme avec un écran d’exception, extrêmement lumineux, mis en valeur par des bordures ultrafines ou encore une charge rapide qui permet récupérer 100% d’autonomie en seulement 31 minutes.

Xiaomi 14 – Crédit : Xiaomi

La fiche technique du Xiaomi 14

Ecran : 6,36 pouces Oled LTPO, 1200 x 2670 points, 460 ppp,120 Hz, 3000 nits

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : 8 Go / 256 Go, 12 Go / 512 Go

Grand-angle 23 mm: f/1.6, capteur de 50 Mpx

Ultra grand-angle 14 mm: f/2.2, capteur de 50 Mpx 115° FOV

Téléobjectif 75 mm : f/2.0, capteur de 50 Mpx

Caméra frontale : f/2.0, capteur de 32 Mpx, 89,6° FOV

Batterie : 4610 mAh

Charge rapide filaire : 90 W

Connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

Dimensions : 71,5 x 152,8 x 8,2 mm

Poids : 193 grammes

OS : HyperOS avec Android 14

Le prix est à la hauteur des promesses, avec une disponibilité dès le lundi 26 février sur le site de Xiaomi et chez les principaux revendeurs spécialisés. Deux versions seront proposées

Xiaomi 14 8 Go / 256 Go : 999 euros

: 999 euros Xiaomi 14 12 Go / 512 Go : 1099 euros

Xiaomi Watch 2 : une nouvelle montre Wear OS à prix attrayant

Après une première incursion en France dans le domaine des montres Wear OS, fin 2023, avec la Watch 2 Pro, Xiaomi lance un nouveau modèle tout aussi bien équipé et encore moins cher. La disparition de la couronne rotative explique en partie ce tour de passe-passe, mais permet en tout cas au constructeur de proposer la montre Wear OS la moins chère du marché.

Xiaomi Watch 2 – Crédit : Xiaomi

La montre fonctionne sous Wear OS 3.5 (et toujours pas Wear OS 4) et offre toutes les fonctions de communication habituelles, avec une autonomie estimée à 65 heures par le constructeur. Elle permet notamment de gérer ses appels, ses messages ou de télécharger des applications depuis le store de Google. Equipée d’un GPS double fréquence, la montre permet de suivre jusqu’à 160 activités sportives, dont la natation (5ATM).

La fiche technique de la Xiaomi Watch 2

Ecran : 1,43 pouce AMOLED, 600 nits

Affichage : 466 x 466 p, 326 ppp

Processeur : Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

Stockage: 32 Go

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, magnétomètre, baromètre, cardiofréquencemètre optique, GPS double fréquence

Batterie : 495 mAh

Charge : station USB

Connectivité : Wi-Fi, Bluetooth 5.2

Dimensions : 47,5 x 45,9 x 11,8 mm

Poids : 36,83 grammes

OS : Google Wear OS

Xiaomi Watch 2 – Crédit : Xiaomi

La Xiaomi Watch 2 n’est disponible qu’en version Wi-Fi, il ne sera donc pas possible de l’utiliser indépendamment du smartphone. Son prix en est d’autant plus modeste :

Xiaomi Watch 2 Wi-Fi : 199,99 euros

La montre sera disponible dès le 26 février chez de nombreux revendeurs : Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, SFR et Amazon ainsi que sur le site de Xiaomi France (Mi.com).

Xiaomi Watch S3 : la montre lifestyle par excellence

La nouvelle montre Watch S3 de Xiaomi affiche des caractéristiques assez proches de celles de la Watch 2, mais fonctionne avec HyperOS. Elle est donc compatible avec tous les smartphones Android 8 et iOS 12 (et versions supérieures) tandis que son autonomie peut atteindre jusqu’à 15 jours. Grâce à une charge rapide, elle peut récupérer jusqu’à deux jours d’autonomie en seulement 5 minutes.

Xiaomi Watch S3 – Crédit : Xiaomi

La fiche technique de la Xiaomi Watch S3

Ecran : 1,43 pouce AMOLED

Affichage : 466 x 466 p, 326 ppp

Processeur : Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, magnétomètre, capteur atmosphérique, Hall sensor, cardiofréquencemètre optique, oxymètre (SpO2), GPS double fréquence

Batterie : 486 mAh

Charge : station USB

Connectivité : Bluetooth 5.2

Dimensions : 47 x 47 x 12 mm

Poids : 44 grammes

OS : HyperOS

Très bien équipée avec un écran Amoled tout aussi grand que celui de la Watch 2 et le même GPS double fréquence, la Watch S3 permet de suivre jusqu’à 150 activités sportives dont la natation grâce à sa résistance 5 ATM. Si elle n’est pas compatible Wi-Fi, sa connectivité Bluetooth qui l’associe au smartphone permet de gérer ses appels.

Xiaomi Watch S3 – Crédit : Xiaomi

Dotée d’un élégant design avec son cadran en aluminium, la Watch S3 profite de plus de 180 watchfaces gratuites et offre la possibilité d’acheter d’autres bracelets dans différentes couleurs pour la personnaliser.

Son prix :

Xiaomi Watch S3 : 149,99 euros

La Xiaomi Watch S3 sera disponible sur le site de la marque et aussi chez de nombreux revendeurs : Darty, Fnac, Boulanger, Carrefour, Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, SFR et Amazon.

Xiaomi Smart Band 8 Pro : le Band avec un grand écran et un GPS

S’il appartient à la famille des Band, les bracelets Fitness connectés de Xiaomi, ce Smart Band 8 Pro offre le service d’une véritable montre grâce à son haut niveau d’équipement. Il arbore en effet un grand écran Amoled et lumineux protégé d’un verre Gorilla Glass Victus. D’autre part, cette version Pro dispose d’un GPS intégré pour tracker ses activités sportives en extérieur.

Xiaomi Smart Band 8 Pro – Crédit : Xiaomi

Fonctionnant avec HyperOS, ce Band 8 Pro est compatible avec les smartphones à partir d’Android 8 et iOS 12. Ce bracelet vous permet de suivre jusqu’à 150 activités dont la natation, puisqu’il est étanche (résistance 5 ATM). Des animations 3D vous coachent également dans vos séances de running. Assez fin et très léger, il offre, selon Xiaomi, jusqu’à 14 jours d’autonomie en usage standard (2 jours en usage intensif), avec un temps de charge de 80 minutes.

La fiche technique du Xiaomi Smart Band 8 Pro

Ecran : 1,74 pouce AMOLED

Affichage : 336 x 480 p, 336 ppp

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur de luminosité, cardiofréquencemètre optique, GPS

Batterie : 289 mAh

Charge : câble USB propriétaire

Connectivité : Bluetooth 5.3

Dimensions : 46 x 33,35 x 9,99 mm

Poids : 22,5 grammes

OS : HyperOS

Xiaomi Smart Band 8 Pro – Crédit : Xiaomi

C’est assurément le Smart Band le mieux équipé à ce jour chez Xiaomi et il sera possible de le customiser grâce à plus de 200 watchfaces disponibles ou grâce à l’achat de bracelets supplémentaires.

Son prix reste très raisonnable :

Xiaomi Smart Band 8 Pro : 79,99 euros

Il sera disponible à l’achat dès le 26 février sur le site de Xiaomi France mais aussi chez Amazon ou Boulanger.