PC, smartphones, voitures électriques : l’Europe veut rendre les batteries amovibles obligatoires

L’Union européenne vient de se mettre d’accord sur un nouvel ensemble de règles qui visent à rendre les batteries plus durables, amovibles et réutilisables. Ces nouvelles mesures pourraient impacter nos smartphones, ordinateurs, trottinettes et scooters électriques, ainsi que les voitures électriques.

L’Europe veut rendre les batteries amovibles obligatoires (image libre)

Après avoir mis en œuvre une nouvelle loi pour faire de l’USB-C le port de charge standard pour les smartphones et les appareils de différentes catégories, l’Union européenne vient de proposer un nouveau règlement pour rendre les batteries plus durables et réutilisables.

La nouvelle réglementation couvre l’intégralité du cycle de vie des batteries, de l’extraction des matériaux à leur élimination, et pourrait obliger les équipementiers de smartphones à ne proposer que des batteries remplaçables par l’utilisateur.

Le retour des batteries amovibles souhaité par l’Europe

L’accord provisoire vise à faciliter le retrait et le remplacement de tous les types de batteries vendus en Europe. Il vise également à fournir aux consommateurs de meilleures informations sur les batteries qu’ils achètent grâce à des étiquettes et des codes QR soulignant la capacité, les performances, la durabilité, la composition chimique et un symbole de « collecte séparée ».

En outre, l’Europe exigera des fabricants qu’ils élaborent et mettent en œuvre une politique vouée à faire face aux risques sociaux et environnementaux liés à l’approvisionnement, à la transformation et au commerce des matières premières et secondaires pour les batteries. Le règlement fixe des niveaux de matériaux recyclés nécessaires à la production de nouvelles batteries : 16 % de cobalt, 85 % de plomb, 6 % de lithium et 6 % de nickel, au minimum.

À lire : Voitures électriques : bientôt des batteries de 1 000 km d’autonomie qui se rechargent en moins de 10 minutes ?

Un communiqué de presse révèle que la nouvelle réglementation s’appliquera aux batteries portables, aux batteries SLI (fournissant l’énergie pour le démarrage, l’éclairage ou l’allumage des véhicules), aux batteries des moyens de transport légers (fournissant l’énergie de traction pour les scooters et vélos électriques), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. Vaste projet.

L’Europe aimerait que les fabricants disposent de trois ans et demi après l’adoption de la législation pour concevoir des batteries portables au sein de leurs appareils, permettant aux utilisateurs de les retirer et de les remplacer facilement par eux-mêmes. L’obligation de proposer des batteries portables remplaçables par l’utilisateur sera un défi pour les géants de la technologie comme Apple et Samsung, car la plupart des smartphones et ordinateurs portables actuellement sur le marché sont équipés de batteries non amovibles, comme les iPhone 15 ou les Galaxy S23 à venir. Cela les forcera à complètement repenser le design de leurs produits, mais à ce stade, le règlement attend toujours l’approbation finale du Parlement européen et du Conseil.

Source : Parlement européen (cabinet de presse)