Peaky Blinders : La saison 6 sera la dernière

Peaky Blinders tire sa révérence – Crédit : Netflix/BBC

Peaky Blinders, c’est une énorme fanbase, des acteurs emblématiques pour bon nombre de spectateurs et une série diffusée sur Netflix. Après 5 saisons, déjà disponibles sur la plateforme de SVOD, qui préparerait une série The Elder Scrolls aussi ambitieuse que The Witcher, cette dernière tire officiellement sa révérence. La fin des aventures de « Tommy » Shelby (Cillian Murphy) annoncée par Steven Knight, créateur de Peaky Blinders qui disait pourtant travailler sur une septième saison. Mais pandémie oblige, l’homme n’a d’autre choix que de terminer plus tôt son œuvre, au grand désespoir des fans !

« Peaky Blinders continuera d’une façon ou d’une autre »

Peaky Blinders annonce sa fin mais les choses ne seraient pas définitivement terminées. C’est ce que Steven Knight, créateur de la série, laisse largement entendre sans sa prise de parole.

Malgré un retard de production à cause du COVID-19, nous retrouverons la famille en grand danger avec des enjeux qui n’ont jamais été aussi importants. Nous pensons qu’il s’agit de la meilleure saison et que nos fans seront heureux. Bien que la série touche à sa fin, l’histoire continuera d’une façon ou d’une autre.

– Steven Knight

Si Steven Knight n’a rien évoqué de plus, il semble évident que les fans ont encore de l’espoir. Surtout si l’on en croit une autre déclaration de Caryn Mandabach, productrice exécutive de Peaky Blinder. Un spin-off, voir un long-métrage, qui sait ?

Avec nos merveilleux partenaires solidaires de la BBC et Netflix, nous avons travaillé ensemble pour que la série puisse reprendre en toute sécurité. Celle de nos acteurs, notre équipe, est la priorité. Merci à tous les fans, indéfectibles et patients. Le scénario de Steve Knights est incroyable et marque la fin d’une histoire épique qui fascine le public depuis 2013. Mais le monde de Peaky Blinders continuera à vivre.

– Caryn Mandabach

Quant à la date de diffusion de la sixième et dernière saison, rien n’a été dévoilé pour le moment.

Peaky Blinders, une série pleine de grands noms du Septième art

Tom Hardy est apparu dans Peaky Blinders – Crédit : Netflix/BBC

Les fans de Peaky Blinders retrouveront donc la sixième saison sur Netflix, qui propose (en attendant) énormément de films pour les geeks. On imagine que ce final sera plus intense que jamais pour une série pleine de grands noms du Septième art. Car beaucoup se seront bousculés pour apparaître dans l’œuvre de Steven Knights.

Ainsi, les spectateurs ont pu découvrir Tom Hardy (Venom, The Revenant, Mad Max Fury Road), Adrien Brody (Le Pianiste, King Kong), Anya Taylor-Joy (Le jeu de la dame, The Witch, Glass, Split) ou encore Sam Neill (Possession, Jurassic Park) dans Peaky Blinders, depuis 2013.

Sans oublier que dans son histoire, Peaky Blinders a été plusieurs fois récompensé : Cillian Murphy sacré meilleur acteur au Festival international des programmes audiovisuels de Biarrtiz en 2014, meilleure actrice pour Helen McCrory, meilleure réalisation lors des British Academy Television Craft Awards de la même année, etc.

Source : ComicBook