Netflix : une série The Elder Scrolls aussi ambitieuse que The Witcher serait en préparation

Netflix serait en train de préparer une série basée sur l’univers de The Elder Scroll, la célèbre franchise de RPG développée par Bethesda dont le sixième opus en cours de développement, The Elder Scrolls VI, est attendu depuis des années par les joueurs.

Teaser officiel de The Elder Scrolls VI – Crédit : Bethesda Softworks

Après The Witcher, ce serait au tour de la série de jeux vidéo The Elder Scrolls de profiter d’une adaptation en série télévisée. Pour beaucoup de joueurs, The Elder Scrolls est incontestablement la plus grande franchise de RPG de tous les temps. Bien que le dernier opus en date, The Elder Scrolls V : Skyrim, soit sorti en 2011, il est toujours aussi populaire aujourd’hui avec des dizaines de milliers de joueurs en simultané quotidiennement. Une série télévisée dans le même univers de fantasy aurait donc un énorme potentiel, et Netflix semble l’avoir bien compris.

La série Netflix The Elder Scrolls aurait-elle un lien avec le jeu The Elder Scrolls VI ?

D’après l’insider Daniel Richtman, Netflix serait en train de travailler sur une série The Elder Scrolls qui serait aussi ambitieuse que The Witcher dont la deuxième saison est attendue pour 2021. The Witcher est effectivement une série à succès de Netflix basée sur la saga littéraire écrite par Andrzej Sapkowski. Entre les romans et la série, il y a déjà eu des jeux vidéo dont le plus populaire est The Witcher 3 : Wild Hunt qui a bénéficié d’une hausse de 554 % des ventes après la diffusion de la série.

De plus, il ne faut pas oublier que le prochain opus de la franchise de Bethesda, The Elder Scrolls VI est toujours en cours de développement. Nous n’avons cependant pas de nouvelles depuis son teaser officiel à l’E3 2018. Ce ne serait donc pas impossible que la série et le jeu soient liés d’une quelconque manière. D’ailleurs, la collaboration entre Netflix et Bethesda semble d’autant plus étrange que le studio de développement travaille déjà avec Amazon, l’un des rivaux de Netflix, sur une autre adaptation vidéoludique. En effet, une série Fallout pilotée par les créateurs de Westworld et le producteur de la franchise a été officialisée en juillet.

Quoi qu’il en soit, le géant des plateformes de SVoD commence à devenir un habitué des adaptations de jeux vidéo. La série animée Castlevania adaptée de la franchise japonaise rencontre déjà un fort succès sur la plateforme depuis la diffusion de la première saison en 2017. Plus récemment, Netflix a officialisé une série Assassin’s Creed, la franchise culte d’Ubisoft. En tout cas, Netflix n’a pas encore confirmé l’existence d’une série The Elder Scrolls, donc il vaut mieux prendre cette information avec du recul.

Source : We Got This Covered