Perte, vol : localiser mon téléphone grâce à son IMEI et supprimer les données

Comment retrouver son téléphone perdu ? © DR

Véritables ordinateurs de poche, les smartphones contiennent aujourd’hui toute notre vie, nos photos, nos contacts et plus encore. Autant de données qu’on ne souhaite pas voir tomber entre les mains d’inconnus lors de la perte ou du vol de son appareil. Heureusement, il existe plusieurs solutions qui vous permettront de localiser votre téléphone à distance, de le bloquer et dans certains cas de supprimer vos données.

La première règle en cas de perte ou de vol de votre téléphone est qu’il faut agir vite. Dans la plupart des cas, les voleurs vont tenter d’obtenir l’accès au téléphone pour éventuellement récupérer ses données. Mais surtout pour pouvoir en faire usage eux-mêmes ou le revendre plus tard. Il existe au moins deux méthodes pour localiser et verrouiller votre téléphone à distance. Attention : celles-ci dépendront des précautions préalables que vous aurez prises.

Première méthode pour localiser son téléphone perdu : en utilisant le numéro IMEI

Cette méthode, quelque peu radicale, a l’avantage de pouvoir être effectuée en un instant par votre opérateur. Elle consiste à lui communiquer le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) de votre smartphone. Grâce à celui-ci, il pourra localiser sa position approximative, en fonction de la dernière antenne utilisée et procéder à son blocage à distance.

Le numéro IMEI sur une boîte d’iPhone 12 © Tom’s Guide

Il existe plusieurs manières de récupérer son numéro IMEI. La plus courante consiste à taper, sur le clavier du téléphone, le code *#06#. Le problème, c’est que vous n’avez probablement plus accès à votre téléphone. Sachez que certains constructeurs impriment toutefois cet identifiant unique sur la boîte de votre appareil. Si vous avez conservé celle-ci, c’est donc l’occasion de la ressortir. Si vous avez encore la facture de votre smartphone, vous pouvez également tenter de le demander à la boutique où vous l’avez acheté, en apportant une preuve d’achat et un justificatif d’identité.

Deuxième méthode pour localiser son téléphone perdu : utiliser un service de gestion à distance

Le blocage à distance par l’opérateur permet d’éviter certains usages de votre téléphone. Cependant, il ne bloque pas toutes les fonctions et ne supprime pas les données de l’appareil. Pour cela, il faudra utiliser un service de gestion à distance, comme la fonction « Localiser » chez Apple ou « Localiser mon appareil » du côté de Google. De préférence et pour des raisons évidentes de sécurité, évitez d’utiliser des logiciels tiers.

Notez que là encore, il s’agira de fonctions à mettre en place sur votre smartphone avant sa perte pour qu’elles soient efficaces. Notamment en activant les fonctions de localisation à distance. Enfin, cette méthode ne fonctionnera que si votre appareil est allumé et connecté à Internet. Il est donc nécessaire d’agir vite.

Retrouver son iPhone grâce à l’application Localiser

Si vous avez perdu votre iPhone, il faudra au préalable avoir activé la fonction « Localiser mon iPhone » disponible dans les réglages, en cliquant sur votre identifiant Apple en haut de la page et en vous rendant sous Localiser. Vous pourrez ensuite utiliser l’application native Localiser depuis un autre appareil Apple, comme un Mac ou un iPad. Sur Mac, elle se trouve par défaut dans Finder > Applications, pas besoin de la télécharger.

L’application Localiser sur Mac, iPhone, iPad © Apple

Cette application vous permettra de le faire sonner, le verrouiller ou l’effacer à distance. La même opération est possible depuis n’importe quel navigateur, que ce soit sur un ordinateur ou non, en vous connectant sur icloud.com, où vous retrouverez les mêmes fonctions, là encore sur l’app Localiser. Vous pouvez aussi tenter de faire sonner votre iPhone grâce à votre Apple Watch (ouvrez le centre de contrôle en maintenant votre doigt appuyé sur la partie inférieure du cadran de montre, puis appuyez sur l’icône bleue en forme de smartphone).

Comment retrouver un iPhone perdu même si la batterie est à plat ?

Retrouver son smartphone Android grâce à l’application Localiser mon appareil

Le principe est globalement le même sur Android. Là encore, vous devrez avoir préalablement configuré la géolocalisation de votre smartphone dans vos paramètres, où vous activerez deux options : « Localiser cet appareil à distance » et « Autoriser verrouillage et suppression des données à distance ».

Google Localiser mon appareil © Google

Dès-lors, vous pourrez utiliser l’application Google Localiser mon appareil depuis un autre appareil Android, ou vous connecter sur le site https://www.google.com/android/find. À partir de là, il vous sera possible de localiser votre smartphone, le faire sonner, le verrouiller ou l’effacer. Alternativement vous pouvez essayer de faire sonner votre smartphone Android depuis une montre WearOS, depuis l’application Trouver mon téléphone.