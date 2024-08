Comment localiser un téléphone gratuitement avec Google Maps

Les smartphones, qui sont devenus depuis plusieurs années maintenant de véritables extensions de nous-même, ne sont pas à l’abri d’être perdu ou voler. Bon nombre d’entre vous ont certainement déjà vécu cette expérience stressante. Ces appareils sont en effet devenus bien plus que de simples outils de communication, ils contiennent une grande partie de nos vies professionnelles et personnelles.

Il existe plusieurs dispositifs pour vous aider à retrouver un mobile perdu ou voler, des dispositifs qui peuvent aussi vous servir à localiser des proches, ou à vous faire localiser, dans certains contextes précis. Parmi ces solutions, Google Maps offre un moyen simple et accessible à tous de localiser un appareil, et la personne qui le possède. Dans cet article, nous vous expliquerons comment utiliser Google Maps pour localiser un numéro de téléphone de façon totalement gratuite.

🧐 Dans quel contexte localiser un téléphone ?

Localiser un téléphone peut s’avérer très pratique dans de nombreuses situations, voici quelques exemples de cas ou vous pouvez être amené à vous servir de cette fonctionnalité :

Retrouver un appareil perdu : que ce soit à la maison, au bureau, ou lors d’un déplacement, il est facile de poser son téléphone quelque part et de ne plus se souvenir où. Localiser ledit téléphone via Google Maps peut vous faire gagner du temps et vous éviter bien des tracas.

Protéger vos proches : pour les parents, pouvoir suivre la localisation de leurs enfants peut être un gage de sécurité. Cela permet de s'assurer qu'ils sont bien arrivés à destination ou de les retrouver rapidement en cas d'urgence. Cela permet aussi de suivre la localisation de personnes âgées, pour les aider plus rapidement en cas de besoin.

Faire face à une urgence : en cas de situation grave, comme un accident ou une agression, la localisation d'un téléphone peut être pratique, et même cruciale, pour indiquer au secours ou intervenir, et gagner ainsi un temps précieux.

Coordonner des retrouvailles : dans des endroits bondés comme des concerts ou des festivals, la possibilité de suivre la position d'un ami ou d'un proche peut simplifier grandement les retrouvailles et éviter du stress à tout le monde.

🗺️ Préparatifs pour la localisation avec Google Maps

Avant de pouvoir utiliser Google Maps pour localiser un téléphone, quelques étapes préalables sont nécessaires pour s’assurer que tout fonctionne correctement.

Vérifications importantes

Assurez-vous que l’application Google Maps est bien installée et à jour sur le téléphone que vous souhaitez localiser. Une version obsolète pourrait ne pas supporter certaines fonctionnalités essentielles.

et sur le téléphone que vous souhaitez localiser. Une version obsolète pourrait ne pas supporter certaines fonctionnalités essentielles. Pour que Google Maps puisse suivre un téléphone, le service de localisation doit être activé . Vous vous en doutez, cela permet à l’application de suivre l’emplacement de l’appareil en temps réel. Sans cette fonctionnalité, pas de localisation. Il sera d’ailleurs bientôt possible de partager sa position même si vous n’avez pas de réseau .

. Vous vous en doutez, cela permet à l’application de suivre l’emplacement de l’appareil en temps réel. Sans cette fonctionnalité, pas de localisation. Il sera d’ailleurs bientôt possible . Il est essentiel d’obtenir le consentement de la personne dont vous souhaitez suivre la localisation. Non seulement pour une question de respect de la vie privée, mais c’est également requis par la loi dans de nombreux pays.

Comment activer la localisation ?

Sur iPhone : Accédez aux paramètres, puis allez dans “Confidentialité et sécurité” et assurez-vous que “Service de localisation” est activé pour Google Maps.

: Accédez aux paramètres, puis allez dans “Confidentialité et sécurité” et assurez-vous que “Service de localisation” est activé pour Google Maps. Sur Android : Rendez-vous dans les paramètres du téléphone, puis dans “Localisation”, et assurez-vous que l’option est activée pour Google Maps. Cela garantira que l’application peut accéder à l’emplacement de l’appareil.

📍 Localiser un téléphone avec Google Maps

Une fois que les prérequis sont en place, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour localiser un téléphone via Google Maps :

Activer le partage de position

Ouvrez Google Maps, cliquez sur l’icône de profil en haut à droite

Sélectionnez “Partager la position“. Vous pouvez choisir de partager la position en temps réel pour une durée spécifique (par exemple, une heure, une journée) ou indéfiniment jusqu’à ce que vous décidiez d’arrêter le partage.

Une fois le partage activé, un lien est envoyé à la personne avec qui la position est partagée. Cette personne pourra alors voir l’emplacement du téléphone en temps réel sur Google Maps.

Une fois que vous avez accès à la position du téléphone, celle-ci apparaîtra sur la carte Google Maps sous forme d’un cercle contenant sa photo de profil Google. Ce point représente l’emplacement actuel de l’appareil.

En cliquant sur ce point, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires, telles que l’adresse exacte, la batterie du smartphone ou bien la vitesse de déplacement si l’appareil est en mouvement.

💡 D’autres méthodes pour localiser un téléphone

Google Find My Device (Android)

Google Find My Device est une application réservée aux utilisateurs Android. Elle permet non seulement de localiser un appareil, mais aussi de le verrouiller à distance, d’effacer ses données ou de le faire sonner pour le retrouver plus facilement. L’application, qui n’est pas au niveau de celle d’Apple, a toutefois bénéficié d’améliorations bienvenues ces dernières années, et devrait encore en recevoir.

Localiser pour iPhone

Localiser est l’application équivalente pour les utilisateurs Apple. Elle permet de localiser non seulement un iPhone, mais aussi d’autres appareils Apple (iPad, Mac, AirPods). Vous pouvez activer le “Mode Perdu”, qui verrouille l’appareil et affiche un message personnalisé à l’écran, ou faire émettre un signal sonore pour retrouver un appareil à proximité. Très pratique en cas de vol, l’application a déjà fait ses preuves.

Avec Localiser, vous pouvez également partager votre position avec les personnes qui possèdent également des appareils Apple. Le principe est le même qu’avec Google Map.

Applications tierces de localisation :

Il existe plusieurs applications tierces dédiées à la localisation de téléphones, comme Life360, Family Locator, ou encore FamiSafe. Ces applications sont souvent utilisées pour le suivi familial, offrant des fonctionnalités supplémentaires comme des notifications lorsque quelqu’un arrive ou quitte un endroit spécifique.

🔒 Conseils de sécurité lors de l’utilisation des services de localisation

Utiliser des services de localisation présente évidemment des avantages considérables, mais cela soulève également des questions de sécurité et de confidentialité. Surtout, ne partagez votre position qu’avec des personnes de confiance. Les informations de localisation sont sensibles et peuvent être utilisées à mauvais escient si elles tombent entre de mauvaises mains.

Faites régulièrement le point sur les autorisations que vous avez accordées aux applications. Désactivez l’accès à la localisation pour les applications qui n’en ont pas besoin pour fonctionner. De plus, Google Maps conserve un historique de vos déplacements. Vous pouvez effacer cet historique ou désactiver la collecte des données depuis les paramètres de votre compte Google. La marque commence d’ailleurs doucement sur cette fonctionnalité, préférant maintenant s’axer sur la protection de la vie privée. En attendant, la conservation de cet historique peut révéler des informations sensibles sur vos habitudes de vie. Soyez conscient des implications de la collecte de ces données et gérez-les en conséquence.