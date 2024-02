Philips Hue : créez votre éclairage idéal pour surprendre vos amis pour moins de 110 €

Votre intérieur manque de chaleur ? Voici un bon plan qui devrait résoudre ce problème et ce sans vous ruiner. En effet, actuellement chez Rue du Commerce, le pack Philips Hue est à 109,99 € au lieu de 179,99 € soit une très belle affaire à ne pas rater. A savoir que ce pack contient deux barres lumineuses Hue Play et un pont de connexion.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Le lot de deux lampes connectées Philips Hue Play est moins cher chez Rue du Commerce

Les lampes connectées présentent de nombreux avantages en plus du prix qui vont certainement vous séduire. Pour les découvrir sans craquer votre budget, voici un bon plan à ne pas rater chez Rue du Commerce. Toutefois, avant de passer à l’étape suivante, voici plus de renseignements sur les caractéristiques techniques du pack concerné.

Les barres lumineuses de la marque Philips sont intelligentes et elles sont conçues pour être utilisées facilement et rapidement afin de créer une ambiance chaleureuse et modulable dans votre intérieur. En effet, vous aurez un choix infini parmi 16 millions de couleurs, ainsi vous pourrez changer la couleur et l’intensité dès que vous le souhaiterez.

Pour les contrôler, il vous suffira d’installer l’application sur votre smartphone ou sur votre tablette pour ensuite donner vos directives. A savoir que vous pourrez relier votre application à votre assistant intelligent comme Alexa, Google Assistant ou Apple Homekit. Concernant la des barres, la marque assure une tenue de 25 000 heures soit de longues et belles soirées agréables à venir.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A CE BON PLAN

Bien évidemment, les solutions de programmation sont très nombreuses puisque selon l’équipement que vous avez ou que vous souhaitez acquérir, vous pourrez personnaliser l’intégralité.

Cependant, si vous souhaitez découvrir d’autres modèles, prenez le temps de découvrir notre guide des meilleures ampoules connectées, ainsi vous serez certain de faire le bon choix pour vous et pour votre décoration d’intérieur.