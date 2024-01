Le pack Philips Hue est presque à moitié prix à la Fnac et c’est une bonne affaire

Ceux qui veulent mettent une touche de personnalisation dans leur intérieur connaissent forcément le pack Philips Hue. En effet, ce système d’éclairage vous permet de choisir vos ambiances préférées afin de surprendre vos amis par exemple. Actuellement, durant les soldes chez la Fnac, ce pack de démarrage Philips Hue + un Hue Play blanc affiché précédemment à 229,99 € passe à 129,99 € grâce à une remise de 44 %.

Le pack Philips Hue + le Hue Play blanc sont à prix cassé à la Fnac

L’éclairage intelligent peut certes agrémenter votre quotidien mais aujourd’hui il peut également vous permettre de faire des économies. En effet, grâce à vos programmes et à vos choix, vous pourrez ainsi réduire la facture tous les mois. En faisant votre achat à la Fnac, vous allez déjà faire des économies puisque le kit de démarrage avec le Hue Play blanc sont vendus ensemble au prix de 129,99 €.

A l’intérieur de ce pack, vous y trouverez des ampoules connectées, un interrupteur connecté et une barre lumineuse. C’est grâce au pont Hue que vous pourrez contrôler l’ensemble de votre installation et y rajouter certains éléments par la suite si vous le souhaitez.

Si vous ne connaissez pas ce système d’éclairage, sachez que l’ensemble est pratique et surtout simple à installer et à utiliser. Une fois en place, vous aurez le choix parmi 16 millions de couleurs, à voir de faire vos programmes en fonctions de vos humeurs et de vos envies du moment.

Pour vous simplifier la vie, sachez que l’ensemble est compatible avec les assistants intelligents. Ainsi, vous pourrez demander directement à vos assistant intelligent de choisir l’éclairage de votre choix.

Dans le doute, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleures ampoules connectées, ainsi vous serez certain de faire le bon choix concernant cet achat.