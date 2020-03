Photoshop et Premiere Pro sont gratuits : Adobe offre sa Creative Cloud aux étudiants

Adobe s’engage pour assurer la continuité de l’enseignement et le travail à distance. Les applications du Creative Cloud seront accessibles aux étudiants et aux professeurs jusqu’au 31 mai, ainsi qu’Adobe Connect pendant 90 jours.

Adobe souhaite également s’investir dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en facilitant l’enseignement à distance pendant la période de confinement. L’entreprise californienne vient en effet d’annoncer la gratuité de toutes les applications et de tous les services du Creative Cloud à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 mai 2020. Adobe entend ainsi assurer « la continuité des cours, du travail d’équipe, et des projets des étudiants en fournissant un accès à domicile au Creative Cloud pour les étudiants et les éducateurs ».

Crédit : PXHere

Si vous êtes étudiant et que vous pensiez pouvoir laisser libre cours à votre créativité avec Premiere Pro, Photoshop, Illustrator ou Audition, vous allez sans doute devoir vous contenter des versions de démonstration. L’offre d’Adobe se limite à ses clients institutionnels de la maternelle à l’enseignement supérieur. Pour en bénéficier, il faut donc que votre établissement d’enseignement dispose déjà de licences. Auquel cas, il pourra effectuer une demande auprès d’Adobe pour obtenir un accès temporaire au Creative Cloud pour ses élèves ou ses étudiants.

Télétravail : logiciels, connexion Internet, matériel, comment s’organiser avec les moyens du bord ?

Adobe s’engage pour favoriser l’enseignement à distance et le télétravail

La firme met également à disposition des ressources pour aider les professeurs à dispenser leur apprentissage à distance dans des environnements virtuels. Son site propose notamment des articles pour former les enseignants aux outils d’enseignement à distance pour tenir un cours en direct ou le préparer en vidéo.

Adobe lance également une offre totalement gratuite et accessible à tous pour profiter d’Adobe Connect pendant 90 jours. Le service web permet d’organiser des réunions, des formations et des classes virtuelles à partir de chez vous.

Les 7 meilleurs sites éducatifs gratuits pour occuper les enfants de 3 à 12 ans durant le confinement

Source : Adobe