Télétravail : logiciels, connexion Internet, matériel, comment s’organiser avec les moyens du bord ?

L’emploi que vous occupez et votre entreprise rendent possible le télétravail, et vous allez pouvoir suivre les recommandations du gouvernement en matière de confinement. Félicitations, ce dossier est pour vous : découvrez comment faire et quelle sont les solutions pour travailler le mieux possible de chez soi.

Crédit : @cottonbro / Pexels – Licence Pexels

Suite aux annonces successives ces derniers jours de la part du gouvernement, mettant en place le confinement de la population pour un minimum de 14 jours, de nombreux travailleurs ont (re)découvert le télétravail, dans les cas où il était possible de le mettre en place. Si votre entreprise vous a permis de télétravailler, bravo : ce dossier va vous donner les solutions pour optimiser votre nouveau bureau professionnel à la maison.

Télétravail et connexion Internet

Qui dit télétravail dit connexion Internet. Difficile en effet d’imaginer en 2020 travailler de chez soi en étant totalement coupé du monde numérique. Le plus important reste donc la fiabilité et la disponibilité de votre connexion Internet, que celle-ci soit de type ADSL/VDSL, fibre ou 4G. Les FAI ont d’ailleurs indiqué qu’ils risquaient de limiter les usages lucratifs (Netflix, Youtube) d’Internet pour privilégier les usages professionnels, donc le télétravail, pour éviter des congestions et une saturation du réseau.

Dans le meilleur des cas, il est possible d’utiliser deux accès différents à Internet pour éviter tout risque de panne, par exemple une liaison principale en ADSL et une secondaire en 4G, via une box 4G ou votre smartphone en mode modem. Et n’oubliez pas, en dernier ressort, que s’il faut éviter les contacts physiques avec vos voisins, vous pouvez en revanche leur demander un accès à leur réseau WiFi. Considérez toutefois cet accès comme du WiFi « public », et utilisez un VPN.

Crédit : @geralt / Pixabay – Licence Pixabay

La sécurité de votre accès à Internet, et de votre ordinateur personnel qui devient de fait votre outil de travail, est un autre point à ne pas négliger. N’hésitez donc pas à reprendre nos conseils de bonne conduite à tenir en matière de sécurité : gardez votre système à jour, redoublez d’attention quand vous lisez vos mails… C’est également le moment de vérifier que votre antivirus (gratuit ou payant) est bien à jour.

Windows 10 : les astuces pour améliorer la sécurité

Optimiser son réseau local pour du télétravail

Fiabiliser son accès à Internet, c’est bien, mais encore faut-il que votre réseau interne soit lui aussi sécurisé et à la hauteur. L’idéal étant la connexion filaire entre votre ordinateur et votre routeur/box, mais nombreux sont ceux qui utilisent plutôt le WiFi, en particulier si vous travaillez avec un ordinateur portable. Pensez donc à vérifier que votre réseau WiFi est bien sécurisé, et que la clé de sécurité est suffisamment forte.

Comment protéger votre réseau WiFi ?

Si toutes les box des FAI permettent bien entendu de se connecter en WiFi, il peut arriver que le signal soit trop faible pour être suffisamment stable. Heureusement, de nombreuses solutions existent, des points d’accès aux répéteurs WiFi en passant par les systèmes dits « mesh » des constructeurs comme Netgear avec sa gamme Orbi, ou TP-Link avec ses produits Deco.

Ceux-ci permettent d’étendre de manière efficace la portée de votre réseau WiFi. Les boutiques spécialisés en informatique font partie de celles autorisées par décret à rester ouvertes, profitez-en si vous manquez de matériel. N’oubliez pas non plus qu’il est pour le moment toujours possible de se faire livrer (même si les différents services de livraison à domicile fonctionnent de manière dégradée). Privilégiez autant que possible cette solution afin de rester confiné.

Netgear Orbi RBK20 – Système WiFi Mesh AC2200 tri-band Netgear 229 € > Amazon

Quels outils logiciels utiliser en télétravail ?

Que ce soit pour travailler à distance et/ou à plusieurs sur des documents partagés, ou bien pour réaliser des vidéo-conférences, de nombreuses solutions existent. Les principaux acteurs du marché proposant ce type de produits ont d’ailleurs annoncé relever les limites en nombre d’utilisateurs simultanés, voire mis en place des offres gratuites pendant la durée de la crise sanitaire causée par le Covid-19.

En pratique, des services comme Dropbox et OneDrive permettent de stocker ses documents dans le Cloud et de partager ses fichiers très facilement avec ses collègues de travail. Les suites intégrées d’applications de collaboration et de productivité telles que Office 365 ou G Suite de Google facilitent le travail collaboratif. La plateforme Microsoft Teams facilite quant à elle le travail en équipe, via la visioconférence Skype et la messagerie instantanée. Côté visioconférence justement, vous pouvez aussi tester des services comme Zoom (qui offre aux écoles un accès illimité à sa plateforme) ou Google Hangouts Meet (intégré à G Suite).

Crédit : Microsoft

Discord : Comment faire un partage d’écran sur un serveur public ?

On peut également noter les initiatives de certaines sociétés comme OVH et Systancia qui offrent gratuitement l’accès à leur solution d’accès à distance pour les trois prochains mois, ou bien Iliad et sa filiale Scaleway qui offre gratuitement sa solution de visioconférence pendant toute la durée de la crise.

Quel matériel convient le mieux pour du télétravail ?

Bonne nouvelle, sauf si vous vivez encore dans les années 90, vous devriez déjà avoir chez vous tout le matériel nécessaire pour être en télétravail ! Pas besoin d’un superordinateur, un simple PC familial fera l’affaire. Pensez quand même à vous réserver, si possible, un petit coin tranquille à la maison afin de rester concentré sur votre travail…

La visioconférence est bien entendu possible avec n’importe quelle tablette ou n’importe quel smartphone, voire une webcam de base branchée sur votre ordinateur. Bien entendu, si vous possédez un modèle plus évolué, la qualité n’en sera que meilleure, mais même une vieille Logitech QuickCam fera l’affaire ! N’oubliez pas non plus qu’il y a de grande chance pour que votre ordinateur portable soit déjà équipé d’une webcam intégrée, autant en profiter. Enfin, dernière solution : demander à votre entreprise qu’elle mette à votre disposition le matériel professionnel que vous utilisez d’habitude au bureau (sous réserve que le SI de votre société accepte).

Selon l’ARCEP, 76% des foyers possédaient au moins un ordinateur en 2019, avec un taux d’équipement qui varie tout de même fortement avec la tranche d’age : 82% des 18-25 ans, 73% des 25-39 ans (plus tournés vers les smartphones et tablettes par effet de substitution, mais vous pouvez également les mettre à contribution pendant cette période de confinement) et 83% des 40-59 ans.