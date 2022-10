Pixel 7 : zoom optique 5x, reconnaissance faciale, mode cinéma, la fiche technique fuite

La présentation des Pixel 7 et 7 Pro est attendue pour le 6 octobre. Google profitera de l’évènement pour annoncer aussi la Pixel Watch, sa première montre connectée qui sera plus chère qu’une Galaxy Watch de Samsung. Il nous reste donc encore quelques jours pour découvrir les fuites de dernière minute. La dernière en date est celle de la fiche technique des Pixel 7 et 7 Pro dévoilée par un opérateur mobile à Taïwan.

Pixel 7 et 7 Pro © Google

Les fiches techniques des deux smartphones ont été partagées sur Telegram avant d’avoir été apparemment supprimées. En plus de confirmer ce que l’on savait déjà sur le Pixel 7, cette fuite confirme aussi certaines rumeurs comme un zoom optique 5x, le déverrouillage par reconnaissance faciale et de nouveaux modes pour la caméra. On fait le point.

Un téléobjectif 5x et un mode « Movie Motion Blur » réservés au Pixel 7 Pro

Le Pixel 7 sera équipé d’un écran Full HD de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Quant à lui, le modèle Pro aura une dalle QHD 120 Hz de 6,7 pouces. Les deux smartphones auront respectivement 8 et 12 Go de RAM avec deux options de stockage à 128 et 256 Go.

Ces spécifications avaient déjà été dévoilées dans d’autres fuites, mais la fiche technique confirme l’arrivée de la reconnaissance faciale en plus de la reconnaissance d’empreintes digitales pour déverrouiller le Pixel 7. Les deux smartphones seraient équipés d’une caméra frontale de 10,8 Mpx pour cette fonctionnalité. Google qui préparerait un Pixel mini aurait aussi prévu un téléobjectif 5x pour le Pixel 7 Pro. Un zoom optique 5x améliore les performances de l’appareil photo à distance.

De plus, la fiche technique confirme aussi deux nouveaux modes pour la caméra : « Movie Motion Blur » et « Macro Focus ». Ce dernier serait réservé au Pixel 7 Pro. Nous n’avons pas d’informations supplémentaires sur ces modes, mais Movie Motion Blur fait penser au mode Cinématique d’Apple. Quant au Macro Focus, ce mode pourrait utiliser le téléobjectif du Pixel 7 Pro comme objectif macro.

Comme toujours, il vaut mieux prendre ces informations avec des pincettes en attendant l’annonce officielle de Google ce jeudi.

Source : 9to5Google