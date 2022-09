Google préparerait un Pixel « mini »

Google Pixel 5 et Pixel 6 © NextPit

Selon de nouvelles rumeurs, Google travaillerait sur un appareil portant le nom de code Neila. La firme de Mountain View serait prête à revenir sur le territoire des téléphones compacts pour son prochain appareil Pixel : un smartphone proche de la taille du Pixel 5, qui était un appareil plus petit, plus rond et plus confortable à utiliser d’une seule main que n’importe lequel de ses modèles de la série Pixel 6.

Pile au moment où Apple arrête l’iPhone mini

Le timing est intéressant puisque pour rappel, Apple a choisi de ne pas actualiser son smartphone « mini » pour la famille des iPhone 14, optant plutôt pour lancer un modèle « Plus », plus grand, en 6,7 pouces.

Cette rumeur particulière provient d’un informateur fréquemment cité sur Weibo, Digital Chat Station, dans un article qui affirme que ce téléphone aura un écran plat, une caméra à poinçon et un design à l’arrière qui ressemble aux Pixels actuels. Nous supposons que cela signifie qu’il disposera d’une « barre de caméras » proéminente, qui traverse tout le dos du téléphone, ainsi qu’une finition bicolore.

Bien que les petits téléphones confortables ne soient plus la norme, quelques fabricants expérimentent toujours ce facteur de forme. Le dernier ZenFone d’Asus est un appareil relativement petit et arrondi qui tient facilement dans la main. Sony, depuis quelques années, propose la série Xperia 5 et, bien sûr, Apple avec l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini.

Il est clair qu’il existe une certaine demande pour ces petits appareils, mais pas aussi forte que pour les téléphones à grand écran qui peuvent durer plus d’une journée avec une charge complète. La combinaison d’un format Pixel 5, facile à tenir et à utiliser, avec la puissance d’une puce Tensor, d’Android 13 et d’excellentes performances de l’appareil photo, pourrait être un combo gagnant.

