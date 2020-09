PlayStation 4 : Combien de temps Sony va-t-il supporter la console ?

La PlayStation 4 est d’ores et déjà une console iconique. Avec plus de 100 millions d’unités écoulées à travers le monde, elle figure au deuxième rang des consoles de salon les plus vendues de tous les temps après la PS2. Des millions d’utilisateurs dont Sony compte bien tirer profit malgré la sortie imminente de la PS5.

La PS4 Slim. Crédits : Pixabay

La PlayStation 5 arrive. Avec une sortie officielle prévue en novembre, de nombreux utilisateurs de la PlayStation 4 vont vraisemblablement passer à la nouvelle console de la firme nippone. Mais Sony le sait, de nombreux consommateurs vont aussi rester sur les consoles actuelles. D’autant plus que les difficultés logistiques liées au contexte actuel pourraient compliquer le lancement de la PS5. Sony a donc décidé d’étendre le support de sa console.

La PS4 a encore de beaux jours devant elle

En effet, le constructeur a confirmé en juillet que le support de la console continuerait bien après la sortie de la PS5. Jim Ryan, PDG de la division PlayStation, a déclaré que la console serait encore supportée pour trois à quatre ans après le lancement de la nouvelle génération. Il semble donc pour l’instant que le futur de la console soit assuré. On peut s’attendre à un portage des jeux développés sur PS5, en diminuant significativement la qualité graphique pour garder le tout jouable.

Si le passé peut donner une quelconque indication, notons que la PlayStation 3 avait cessé d’être supportée officiellement par Sony en 2017, quatre ans après le lancement de la PS4. Mais certains jeux ont continué à sortir sur la console, le dernier en date étant Shakedown : Hawai. Le jeu est sorti sur PS3 en août 2020, soit un an après les autres consoles. Les gros éditeurs seront probablement les premiers à abandonner la PS4, pour se concentrer sur les consoles nouvelle génération, mais les plus petits éditeurs et les studios indépendants pourraient continuer à tirer avantage de la clientèle nombreuse de la PS4. Il faudra dans tous les cas un certain temps avant que le nombre d’utilisateurs actifs de la PS5 surpasse celui de la PS4. On peut compter sur les acteurs du jeu vidéo pour continuer à en profiter.

Source : Screenrant