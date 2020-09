La PS5 arrive, est-il encore judicieux d’acheter une PS4 Pro en 2020 ?

Les consoles next-gen arrivent très bientôt et le choix n’est pas évident. Outre le fait de choisir entre Xbox et PlayStation, il faut choisir le modèle précis. Vaut-il mieux acheter une PS4 Pro en cette fin d’année 2020 ou directement partir sur la PS5 ?

PS5 et PS4 Pro avec leur manette respective – Crédit : Sony / Capcom / Galaxie Media / Auriane Polge

Sony lance officiellement la PlayStation 5 et la PlayStation 5 Digital Edition le 19 novembre prochain à 499,99 € et 399,99 € respectivement. Disponible en précommande depuis le 17 septembre, la PS5 a vu ses stocks disparaître en quelques heures, voire seulement quelques minutes. Le constructeur japonais s’est excusé et a promis un réapprovisionnement mais, en attendant, la PlayStation 5 est déjà en rupture de stock. Est-il plus judicieux d’attendre de nouveaux stocks de la console next-gen ou de se diriger vers la PlayStation 4 Pro pour les fêtes de fin d’année ?

Avoir accès à un large catalogue de jeux à un prix raisonnable

La première raison évidente de choisir une PS4 Pro est son catalogue étoffé de jeux vidéo. Depuis la sortie de la PlayStation 4 en 2013, d’excellents jeux sont sortis et d’autres arrivent prochainement. En effet, si vous achetez une PS4 Pro, vous aurez accès à Marvel’s Avengers qui vient de sortir au début du mois, mais aussi aux jeux les plus attendus tels que Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 et Watch Dogs Legion. De plus, des exclus comme Spider-Man : Miles Morales et Horizon II : Forbidden West ne seront pas lancées que sur PS5, mais aussi sur PS4. D’ailleurs, vous pouvez trouver les jeux PS4 à des prix plus raisonnables que certains jeux PS5 qui coûteront plus de 70 € à leur sortie.

Ainsi, si vous préférez avoir un accès immédiat à de nombreux jeux, y compris les prochaines sorties, il est judicieux de choisir la PS4 Pro. Il ne faut pas non plus oublier qu’une grande partie de jeux PS4 seront rétrocompatibles avec la PS5. Les performances de certains seront même améliorées grâce au Game Boost. À ce sujet, Sony a confirmé que les jeux PS1, PS2 et PS3 ne bénéficieront pas de la rétrocompatibilité. Enfin, le prix de la PS4 Pro va sûrement diminuer avec la sortie de la PS5, la rendant encore plus intéressante.

Profiter des innovations et de la puissance de la next-gen

La PS5 ou PS5 Digital Edition est un choix judicieux si vous voulez profiter de ses innovations et de sa puissance, notamment les 10,28 TFlops de puissance de calcul et les 825 Go de SSD. De plus, des exclus PS5 arriveront prochainement comme le très attendu God of War Ragnarok qui a récemment été annoncé. En achetant la PS5, vous profiterez également de la nouvelle manette DualSense. Celle-ci est une véritable révolution technologique par rapport à la DualShock 4 de la PS4.

En conclusion, si vous avez déjà une PS4 standard ainsi que le budget pour une PS5, il vaut évidemment mieux acheter cette dernière plutôt que de choisir une PS4 Pro. De même, si vous n’avez aucune PlayStation, que le budget n’est pas un problème et que cela ne vous dérange pas de patienter, acheter la PS5 est un choix judicieux. Même si vous partez maintenant avec une PS4 Pro, rien ne vous empêche de la revendre plus tard quand la PS5 sera en promotion, quand elle sera plus stable d’un point de vue logiciel ou quand davantage de jeux seront disponibles.

Source : Android Central