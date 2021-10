PlayStation 5 : Sony lance un nouveau mode démo pour tester des jeux gratuitement

L’en-tête de l’e-mail envoyé par Sony proposant les jeux Death Stranding : Director’s Cut et Sackboy : A Big Adventure en version démo (Crédits photo : Sony)

Si vous possédez la PlayStation 5, Sony a encore une bonne nouvelle pour vous. Après avoir proposé une mise à jour de la console permettant de faire tourner les jeux plus rapidement, la société cherche maintenant à offrir aux joueurs des titres testables gratuitement. Dans un e-mail envoyé aux propriétaires de PlayStation 5 au Royaume-Uni, Sony a officialisé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité sur la console, les jeux en version démo. Sony semble réintroduire ici un vieux concept, qui permet aux joueurs anglais d’essayer les versions PS5 de deux de ses jeux les plus modernes : Death Stranding : Director’s Cut et Sackboy : A Big Adventure.

Sony teste le mode démo de la PlayStation 5 auprès des joueurs au Royaume-Uni

« Vous avez toujours voulu essayer certains des jeux les plus populaires de PlayStation Studios avant de vous engager à acheter le jeu complet ? C’est désormais possible », peut-on lire dans l’e-mail envoyé par Sony. Il y a encore une dizaine d’années, il était habituel de proposer une démo pour permettre aux joueurs de tester un grand jeu à succès, mais au cours de la dernière décennie, la possibilité de tester des démos gratuites semble avoir quasiment disparu.

L’essor des systèmes free-to-play, des bêtas publiques et d’une solide communauté de joueurs proposant des « Let’s Play » sur Twitch et Youtube semble avoir sonné le glas de la fonctionnalité. Si Nintendo propose bien des démos jouables sur un grand nombre de titres de sa Switch, ce n’est plus le cas de PlayStation. Cette situation est en train de changer, et il semble que Sony se soit lancé dans l’aventure avec deux de ses titres les plus récents.

Deux jeux récents téléchargeables sur la PlayStation 5 jusqu’à fin octobre uniquement

Death Stranding : Director’s Cut, un jeu d’action créé par Hideo Kojima, vous met dans la peau d’un livreur dans une Amérique post-apocalyptique. Sorti sur PS 4, acclamé par la critique (il a reçu le Game Awards 2019 et le BAFTA Game 2020), Death Stranding a bénéficié d’une version « Director’s Cut » pour la PlayStation 5 avec des graphismes rénovés et beaucoup de contenus additionnels. Sackboy : A Big Adventure est un jeu de plateforme coloré, jouable en coop locale, qui a reçu beaucoup de critiques positives pour son level design original. Six heures de jeu sont offertes aux joueurs sur Death Stranding et cinq heures sur Sackboy : A Big Adventure.

Aucune date n’a été annoncée par Sony pour étendre ce nouveau service à d’autres pays, en particulier la France. Le major du marché de la console est probablement en train de tester cette nouvelle fonctionnalité sur un petit nombre de joueurs et de titres disponibles, avant d’envisager de l’étendre à d’autres jeux et à d’autres régions. Une période de test de la fonctionnalité a d’ailleurs été délimitée pour cette raison. Les joueurs anglais ne peuvent télécharger sur leur PlayStation 5 les versions démo de Death Stranding : Director’s Cut et Sackboy : A Big Adventure que jusqu’au 28 octobre.

Source : The Verge