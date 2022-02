PlayStation Plus : jouez gratuitement en ligne avec votre moitié pour la Saint-Valentin

Un week-end pour les amoureux – Crédit : Epic Games, Devolver Digital

Les joueurs comptent célébrer la Saint-Valentin et PlayStation les accompagnent. Pour la fête des amoureux, le géant du jeu vidéo propose aux possesseurs de la PS4 et de la PS5 de profiter d’un week-end entier de gratuité. Cela veut dire que vous n’aurez pas besoin d’un compte PlayStation Plus pour les titres en ligne ! De quoi tâter un peu le online proposé par Sony mais surtout partager une expérience avec quelqu’un qui n’a pas forcément d’abonnement (si vous en avez un). Mais attention : cette offre prend fin au bout de 48 heures. On vous dit tout !

Un week-end de jeu gratuit du 12 au 14 février 2022

Jouez ensemble pour ce week-end de Saint Valentin 💙



Le multijoueur en ligne sur PS4 et PS5 sera accessible sans abonnement PlayStation Plus, du 12/02 à 00h01 au 14/02 à 23h59 : https://t.co/Po3lOLHb0N pic.twitter.com/Z0dKSX9pfd — PlayStation France (@PlayStationFR) February 10, 2022

Jouer seul en ligne n’est pas forcément très fun. Mais partager cette expérience avec sa moitié reste une expérience agréable. Comme l’annonce Sony sur Twitter, les amoureux pourront profiter du mode online pendant un week-end. Du 12 février à 00h01 au 14 février à 23h59. En plus d’un esprit de partage, cette opération peut convaincre les réticents d’opter pour un abonnement PlayStation Plus dont les avantages sont nombreux.

Pour illustrer son offre, PlayStation met en avant Fall Guys, jeu à partager par excellence. Mais le Battle Royale au concept fun n’est pas le seul titre à profiter d’une composante online. Rappelons que des titres comme Rocket League, Fortnite ou Apex Legends ne demandent pas un abonnement PlayStation Plus…

Il faudra quand même acheter les jeux

Bien évidemment, les petites lignes de l’offre précisent qu’il faut que vous possédiez les jeux. N’espérez pas une opération comme celle de Battlefield 2042 qui, très récemment, permettait temporairement de jouer gratuitement sur Steam sans avoir de copie. Il faudra avoir les titres dans votre bibliothèque et une connexion Internet active.

Après, on imagine que les joueurs de jeux comme Fall Guys ont un abonnement PlayStation Plus de base. Mais qui sait, certains pourraient être convaincus de le réactiver si ce dernier avait été abandonné.

Source : ComicBook