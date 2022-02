PS4, PS5 : 14 jeux multijoueur disponibles sans abonnement PlayStation Plus

Sur PS4 et PS4, l’abonnement PlayStation Plus vous permet d’avoir accès au mode multijoueur. Mais il existe des exceptions notables que nous vous présentons dans cet article.

Un abonnement d’un an à PS Plus coûte 59,99 euros, soit 5 euros par mois. La facture est toutefois plus salée si vous ne vous abonnez que pour trois ou un mois. Outre les fameux jeux offerts du mois PlayStation Plus, ce service vous donne accès à des réductions exclusives et au mode multijoueur. Ainsi, pour jouer en ligne à FIFA 22, Battlefield 2042, GTA Online, NBA 2K22 ou encore Far Cry 6, il faudra forcément passer à la caisse. Cela étant dit, les free-to-play échappent à la mainmise du PS Plus. Si bien que vous pouvez y jouer sans souscrire un abonnement.

Parmi les titres gratuits notables disponibles sans PS Plus, on retrouve évidemment les incontournables du Battle Royale. À savoir ainsi Fortnite, Call of Duty : Warzone ou encore Apex Legends que l’on ne présente plus. Vous pourrez en outre vous frotter au RPG Dauntless avec son univers fantastique et truffé de monstres avides de chair humaine, les Behemoths qu’il faudra chasser.

Pas besoin de PS Plus pour les free-to-play

Pour goûter aux joies de Final Fantasy 14, il faut souscrire un abonnement après la fin de la période d’essai gratuite. Mais vous n’avez pas à vous abonner au PlayStation Plus pour jouer au MMO. Si vous êtes un amoureux de Donjons et Dragons, ne passez pas à côté de Neverwinter où il faudra sauver les Royaume oubliés, assiégés par des armées de morts. Au rayon MOBA, Smite est également accessible sans PS Plus. Tout comme le jeu de combat Brawlhalla qui reprend le principe de Smash Bros. Par ailleurs, vous pouvez aussi plonger dans l’univers de DC Comics avec DC Universe Online.

Voici d’autres titres qui ne nécessitent pas d’abonnement PlayStation Plus :

Warframe

Paladins : Champions of the Realm

Star Trek Online

Rocket League

Impact Genshin

Sachez qu’il est possible que certains jeux multijoueur soient accessibles fugacement sans PS Plus, comme en décembre dernier.