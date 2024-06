PS5 : une nouvelle mise à jour disponible, Discord arrive enfin sur la console

© Sony

La PS5 ne cesse d’accueillir des fonctionnalités inédites comme l’Aide au jeu communautaire, pensée pour aider les joueurs les moins aguerris à surmonter les difficultés en pleine partie. Un ajout précieux pour les amateurs d’expériences solo, alors que des amis peuvent communiquer directement quand ils se trouvent dans une session en multijoueur.

Problème, la PS5 ne permet pas d’utiliser Discord, plateforme très appréciée par les gamers, autrement qu’en passant par l’application mobile ou un ordinateur. La donne va changer, puisque PlayStation annonce l’arrivée de Discord directement sur PS5 en plus d’autres nouveautés apportées par la mise à jour 24.04-09.40.00.

La mise à jour 24.04-09.40.00 marque l’arrivée de Discord sur PS5

Pour lancer un chat vocal via Discord sur PS5, les joueurs devaient jusqu’à présent ouvrir l’application sur mobile ou ordinateur, créer ou rejoindre un canal vocal puis sélectionner leur PS5 en s’assurant d’avoir lié leurs comptes PSN et Discord. Une méthode assez peu pratique que vous n’aurez bientôt plus besoin d’utiliser : Discord arrive nativement sur PS5.

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous informer que nous avons lancé le déploiement d’une fonctionnalité permettant aux joueurs PS5 de rejoindre un chat vocal Discord directement sur leur console PS5. De cette manière, ils n’auront pas besoin d’utiliser Discord sur PC ni l’application mobile pour prendre contact », annonce le PlayStation Blog.

Discord sera déployé progressivement sur PS5 dans les prochaines semaines « d’abord au Japon et en Asie, puis en Europe, en Australie/Nouvelle-Zélande, au Moyen-Orient et enfin dans la zone Amérique ». Pour lancer l’application, il suffira de vous rendre dans le centre de contrôle de la PS5, puis de sélectionner Discord.

Vous devrez ensuite choisir un serveur ou un groupe auquel vous appartenez déjà pour le rejoindre. PlayStation ne précise pas si les joueurs pourront créer un nouveau canal directement depuis cet onglet. Quand un utilisateur de Discord vous appellera, vous serez informé par une notification de votre console à partir de laquelle vous pourrez répondre.

Il ne s’agit pas de la seule nouveauté apportée par la mise à jour 24.04-09.40.00 de la PS5. Les enfants peuvent maintenant associer leur compte avec Discord, mais également avec Apple Music, Spotify, YouTube ou encore Twitch.

Bien sûr, les parents ont la possibilité de garder un œil dessus et de gérer eux-mêmes ces paramètres. Voici les autres modifications apportées par le patch 24.04-09.40.00 de la PS5.

Lancement du partage de profil avec code QR depuis l’application PlayStation App ou la PS5

Mise à jour des logiciels du casque-micro sans fil PULSE Elite, des écouteurs sans fil PULSE Explore et de l’adaptateur USB PlayStation Link

La stabilité de la connexion PlayStation Link a été améliorée

Performances et stabilité du logiciel système améliorés

Messages et ergonomie de certains écrans améliorés

Correction d’un problème sur le casque-micro sans fil PULSE Elite qui entraînait une mise hors tension lorsque le câble audio était connecté à la prise d’entrée audio

Sur le casque-micro sans fil PULSE Elite, l’indicateur d’état qui s’allume une fois la connexion PlayStation Link établie est désormais moins lumineux