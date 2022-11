Pokémon Écarlate et Violet explosent un record de Nintendo

Disponibles depuis seulement quelques jours, Pokémon Écarlate et Violet ont explosé un record de Nintendo. Les deux versions de Pokémon se sont vendues à plus de 10 millions d’exemplaires. Un jeu Nintendo ne s’est jamais aussi bien vendu.

Pokémon Écarlate et Violet sont sous le feu des critiques depuis leur sortie le 18 novembre. La neuvième génération de Pokémon a tout de même réussi à exploser un record. En effet, Pokémon Écarlate et Violet se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires en seulement trois jours. Sur ces 10 millions d’exemplaires, 4,05 millions de copies ont été vendues au Japon.

Pokémon Écarlate et Violet © Nintendo

La firme nippone a annoncé que c’est le jeu Nintendo qui s’est le mieux vendu en trois jours après sa sortie. C’est un record exceptionnel pour la franchise. Cela n’empêche pas les critiques à propos de Pokémon Écarlate et Violet de fuser de toutes parts. Les joueurs avaient des attentes supérieures à ce que les deux versions proposent.

Pokémon Écarlate / Violet en passe de devenir l’un des jeux Nintendo les plus vendus de tous les temps ?

Pokémon Écarlate et Violet collectionnent les records en dépit des critiques. En plus d’être le meilleur lancement pour un jeu Nintendo, la neuvième génération de Pokémon est aussi le plus gros lancement pour une exclusivité console (toutes plateformes confondues).

Même si la Switch a du mal à faire tourner correctement Pokémon Écarlate et Violet, c’est la première fois qu’un jeu Nintendo Switch s’est aussi bien vendu en trois jours. Pourtant, Pokémon Écarlate et Violet est aussi officiellement le jeu le moins bien noté de la franchise. Les joueurs critiquent notamment ses graphismes datés et ses problèmes de performances.

Ce lancement ne signifie pas que Pokémon Écarlate / Violet deviendra le jeu le plus vendu de la Switch. À titre de comparaison, Pokémon Épée / Bouclier est le cinquième jeu le plus vendu de la Switch. Il s’est vendu à 25,37 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2019. C’est d’ailleurs le deuxième Pokémon le plus vendu derrière Pokémon Rouge / Bleu qui s’est écoulé à 31 millions de copies. Il faudra donc voir si Pokémon Écarlate / Violet continue sur cette lancée, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année.

Source : ComicBook